В Україні вже 482 доба повномасштабної війни. Про нові воєнні злочини росіян та боротьбу українців проти агресора розповідає 24 Канал.

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06:35 У Генштабі ЗСУ повідомили, що вночі російські терористи завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по Україні. Попередньо, 28 "Шахедів" з 30 запущених ворогом знищили. По Запоріжжю та його околицях окупантами вдарили 7 ракетами С-300.

06:31 У КМВА повідомили, що навколо Києва ППО знищила близько 20 "Шахедів".

06:02 На Львівщині відбій тривоги. Максим Козицький зазначив, що за попередніми даними, у Львові є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Люди не постраждали. Була пожежа. На місці працюють всі служби.

04:47 У Львові та області пролунало кілька вибухів. Інформацію про це підтвердив міський голова Андрій Садовий. Він закликав залишатися в укритті або хоча б в коридорі.

04:12 Про загрозу застосування ворогом дронів попередив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

04:01 У мережі повідомляють про вибухи на Хмельниччині.

04:00 Очільник ОВА Малашко повідомив, що Запоріжжя та передмістя сколихнула чергова масована атака росіян. Мішенями ворога стали комунікації, майно та техніка сільськогосподарського та фермерського господарства, а також популярного місця відпочинку. На щастя, інформація про постраждалих людей не надходила.

03:44 У КМВА повідомили, що в столиці працює ППО.

02:55 Керівник ОП Андрій Єрмак звернувся до українців: "Тривогу не ігноруйте та не знімайте роботу ППО".

01:02 Журналісти повідомляють, що у Запоріжжі пролунали вибухи. У низці областей повітряна тривога.

00:35 Віталій Кім повідомив, що над сходом Миколаївської області фіксують "мопеди", що прямують на північний захід регіону.

02:53 Угорщина заявила, що звільнила українських полонених після співпраці з РПЦ.

00:29 Напередодні президент Франції Емануель Макрон заявив, що система ППО SAMP/T уже розгорнута та працює в Україні.

00:15 Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що нашим оборонцям доволі складно просуватись, адже ворог кинув усі сили, щоб зупинити наступ. На Куп'янському та Лиманському напрямку українські військові у дуже запеклій обороні. Окупантам не вдалося захопити жодного метра землі там.

00:02 У Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку. Є ймовірність застосування ворогом ударних безпілотників.

00:01 На Миколаївщині оголосили повітряну тривогу. Згодом карта України продовжила "червоніти".