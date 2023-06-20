В Україні вже 482 доба повномасштабної війни. Про нові воєнні злочини росіян таборотьбу українців проти агресора розповідає 24 Канал. Дивіться також Не Чорнобиль, але Фукусіма: чим загрожує вибух на ЗАЕС та як уберегтися 06:35 У Генштабі ЗСУ повідомили, щовночі російські терористи завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по Україні. Попередньо, 28 "Шахедів" з 30 запущених ворогом знищили. По Запоріжжю та його околицях окупантами вдарили 7 ракетами С-300. 06:31 У КМВА повідомили, що навколо Києва ППО знищила близько 20 "Шахедів". 06:02На Львівщині відбій тривоги. МаксимКозицький зазначив, що за попередніми даними,у Львові є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Люди не постраждали. Була пожежа. На місці працюють всі служби. 04:47 У Львові та області пролунало кілька вибухів. Інформацію про це підтвердив міський голова Андрій Садовий. Він закликав залишатися в укритті або хоча б в коридорі. 04:12 Про загрозу застосування ворогом дронів попередив голова Львівської ОВА Максим Козицький. 04:01 У мережі повідомляють про вибухи на Хмельниччині. 04:00 Очільник ОВА Малашко повідомив, що Запоріжжя та передмістя сколихнула чергова масована атака росіян. Мішенями ворога стали комунікації, майно та техніка сільськогосподарського та фермерського господарства, а також популярного місця відпочинку. На щастя, інформація про постраждалих людей не надходила. 03:44 У КМВА повідомили, що в столиці працює ППО. 02:55 Керівник ОП Андрій Єрмак звернувся до українців: "Тривогу не ігноруйте та не знімайте роботу ППО". 01:02 Журналісти повідомляють, що у Запоріжжі пролунали вибухи. У низці областей повітряна тривога. 00:35 Віталій Кім повідомив, що над сходом Миколаївської області фіксують "мопеди", що прямують на північний захід регіону. 02:53Угорщина заявила, що звільнила українських полонених після співпраці з РПЦ. 00:29 Напередодні президент Франції Емануель Макрон заявив, щосистема ППО SAMP/T уже розгорнута та працює в Україні. 00:15 Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що нашим оборонцям доволі складно просуватись, адже ворог кинув усі сили, щоб зупинити наступ. На Куп'янському та Лиманському напрямку українськівійськові у дуже запеклій обороні.Окупантам не вдалося захопити жодного метра землі там. 00:02 У Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку. Є ймовірність застосування ворогом ударних безпілотників. 00:01 На Миколаївщині оголосили повітряну тривогу. Згодом карта України продовжила "червоніти".