Захватчики ударили "Шахедами" и ракетами. Все, что известно об этой ночной атаке агрессора, рассказывает 24 Канал.

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Россияне атаковали "Шахедами" и ракетами

Заметим, что воздушную тревогу уже в полночь объявили в Николаевской области. Далее карта Украины продолжила "краснеть".

Утром в Генштабе ВСУ сообщили, что этой ночью оккупанты нанесли очередной массированный ракетно-авиационный удар. Предварительно по Запорожье и его окрестностям запустили 7 ракет.

В Воздушных силах рассказали, что враг нанес удар иранскими "Shahed-136/131" по военным и инфраструктурным объектам Украины. Пуски осуществляли с северного и южного направлений – Брянская область и восточное побережье Азовского моря.

Всего оккупанты применили 35 ударных дронов. 32 удалось уничтожить противовоздушной обороне,

– отметили в Воздушных силах.

Добавили, что 30 "Шахед" уничтожили силами и средствами Воздушных сил, еще два –подразделениями Сухопутных войск.

Кроме того, ночью российские оккупанты нанесли удар по Запорожью баллистикой – ракетами "Искандер-М"/С-300,

– отметили в Воздушных силах.

Противовоздушная оборона сегодня работала в большинстве областей Украины. Впрочем, основное направление атаки иранских дронов – Киевщина.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что этой ночью ПВО сбила три "Шахеда". Вражеские дроны фиксировали и в Черкасской области. К счастью, там обошлось без последствий.

Враг попал в критическую инфраструктуру Львова

Воздушную тревогу во Львовской области объявили в 04:05. Позже местные жители услышали громкие взрывы. Их подтвердил и городской голова Андрей Садовый.

Тревога продолжалась почти два часа. После отбоя глава ОВА рассказал о ситуации в области.

Предварительно: во Львове есть попадание в объект критической инфраструктуры. Люди не пострадали. Был пожар. На месте работают все службы,

– отметил Максим Козицкий.

Садовый сообщил, что Львов и область атаковали дроны. ГСЧС и коммунальщики уже работают. Мэр попросил не сообщать и не публиковать фото/видео с места возгорания.

Из-за утренних обстрелов во Львове три трамвая сменили маршрут. В частности, №3 и №9 были сокращены к Академии искусств, а №4 едет через улицу Городоцкую. Также на эти маршруты выпустили на несколько трамваев меньше, чтобы не увеличивать трафик.

Ракетный обстрел Запорожья

О взрывах в Запорожье СМИ начали сообщать около 01:00. Уже через полчаса рассказали о повторных.

В 4 утра глава ОВА написал, что этой ночью Запорожье и пригород всколыхнула очередная массированная атака агрессора.

Мишенями рашистов стали коммуникации, имущество и техника сельскохозяйственного и фермерского хозяйства, а также популярного места отдыха. К счастью, информация о пострадавших людях не поступала,

– отметил глава ОВА.

Также Малашко добавил, что специалисты уже работают над ликвидацией последствий вражеских ударов. Секретарь Запорожского горсовета сообщил, что по состоянию на утро ситуация в областном центре стабильная. Куртеев добавил, что люди и жилые дома не пострадали. Все коммунальные системы города в норме.

"Шахеды" в Киевской области

В столице воздушную тревогу объявили около 02:54. Уже через несколько минут глава КГВА Сергей Попко предупредил об угрозе применения врагом "Шахедов". В 03:44 – написали, что в Киеве работает ПВО.

В Воздушных силах сообщили, что всего в Киевской области сбили более 20 вражеских дронов.