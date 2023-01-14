Після 14:00 по всій Україні оголосили повітряну тривогу, інформує 24 канал. Перші ворожі ракети помітили над Миколаївською областю, але згодом вони зайшли у повітряний простір інших областей.
До речі По всій Україні оголосили повітряну тривогу: є загроза ракетних ударів
ППО на Півдні та в Центрі
Після цього з'явились повідомлення про роботу ППО у південній частині України. Ракети були у небі над Одеською областю.
Також про роботу протиповітряної оборони повідомили у Вінницькій області. У Вінницькій ОВА попереджали про хвилі атак.
Повідомлення про ППО були у Дніпропетровській та Хмельницькій областях.
Вибухи на Заході
Вибухи боизько 15:40 чули на Івано-Франківщині. Глава Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що у Львівській області працюють сили ППО.