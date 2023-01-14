Після 14:00 по всій Україні оголосили повітряну тривогу, інформує 24 канал. Перші ворожі ракети помітили над Миколаївською областю, але згодом вони зайшли у повітряний простір інших областей.

До речі По всій Україні оголосили повітряну тривогу: є загроза ракетних ударів

ППО на Півдні та в Центрі

Після цього з'явились повідомлення про роботу ППО у південній частині України. Ракети були у небі над Одеською областю.

Також про роботу протиповітряної оборони повідомили у Вінницькій області. У Вінницькій ОВА попереджали про хвилі атак.

Повідомлення про ППО були у Дніпропетровській та Хмельницькій областях.

Зверніть увагу! Станом на 15:00 Росія вивела у Чорне море 5 ракетоносіїв, загальний залп – 36 калібрів.