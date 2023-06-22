Спочатку сирени попереджали про загрозу мешканців Києва. Через лічені хвилини карта повітряних тривог різко "почервоніла". Ймовірно, росіяни випустили ракети Х-22, але це ще мають підтвердити.

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Що відомо про ракетну загрозу

01:32 У Повітряних силах зазначили, що існує загроза атаки дронами-камікадзе по Чернігівській і Сумській областях.

01:19 Повітряні сили попереджають, що у бік державного кордону України зі Сходу рухаються 4 Ту-22м3.

01:10 у Monitor повідомили, що у Кривому Розі раніше чули вибухи. Станом на цю хвилину, тихо. Повідомляють, що це була робота не Х-22, а балістики.

01:04 Надійшла інформація, що вибухи пролунали у Кіровоградській області. Тим часом у Повітряних силах попередили мешканці північних, південних, а також східних областей про можливу атаку балістикою.

01:02 Сирени запустили для мешканців Київської, Одеської, Сумської, Донецької областей.

01:01 Про небезпеку з неба попередили мешканців Запорізької, Миколаївської, Дніпропетровської областей. У моніторинговому каналі Monitor зазначили, що "скоріш за все ракети Х-22". Кількома хвилями раніше повідомляли, що ціль рухається на Кривий Ріг.

01:00 ЗМІ повідомляють, що у Харкові почули звуки вибухів.

00:59 Сирени почали вити на Харківщині, Полтавщині, Черкащині, Кіровоградщині та Чернігівщині.

00:57 Повітряну тривогу оголосили для мешканців Києва.

Існувала загроза атаки Х-22

У Повітряних силах о 23:34 повідомили українців про чергову загрозу з неба. За наявною інформацією, з аеродрому Шайковка злетіли два стратегічні бомбардувальники Ту-22м3.

Зафіксовано зліт двох стратегічних бомбардувальників Ту-22м3 з аеродрому Шайковка Калузької області Росії,

– написали у Повітряних силах.

У моніторинговому каналі Monitor зазначили, що станом на 00:00 22 червня: