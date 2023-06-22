Спочатку сирени попереджали про загрозу мешканців Києва. Через лічені хвилини карта повітряних тривог різко "почервоніла". Ймовірно, росіяни випустили ракети Х-22, але це ще мають підтвердити.
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Що відомо про ракетну загрозу
Існувала загроза атаки Х-22
У Повітряних силах о 23:34 повідомили українців про чергову загрозу з неба. За наявною інформацією, з аеродрому Шайковка злетіли два стратегічні бомбардувальники Ту-22м3.
Зафіксовано зліт двох стратегічних бомбардувальників Ту-22м3 з аеродрому Шайковка Калузької області Росії,
– написали у Повітряних силах.
У моніторинговому каналі Monitor зазначили, що станом на 00:00 22 червня:
- два літаки Ту-22м3 фіксують у повітрі у межах Західного регіону Росії;
- не надходила інформація про запуск дронів-камікадзе;
- періодично активна тактична авіація ворога вздовж узбережжя Азовського моря.