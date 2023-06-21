Про це 24 Каналу повідомила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Вона наголосила, що до сигналів повітряної тривоги потрібно ставитись максимально серйозно.

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Ситуація у Чорному морі

Наталія Гуменюк розповіла, що у Чорному морі корабельне угрупування складається з 9 одиниць, розміщений один ракетоносій. Мовиться про фрегат "Генерал Макаров", який оснащений вісьмома ракетами типу "Калібр".

У такому випадку рівень загрози позначається як дуже високий, коли корабель у бойовому чергуванні та поблизу рубежів пусків. Атака може статись будь-якої хвилини. Тому до сигналів повітряної тривоги прохання ставитись максимально серйозно,

– закликала речниця.

Крім того, вона зазначила, що один корабель окупантів чергує в Азовському морі. У такий спосіб ворог намагається контролювати мародерський процес, адже Росія краде з портів все, що може.