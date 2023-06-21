Об этом 24 Каналу сообщила начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Она подчеркнула, что к сигналам воздушной тревоги следует относиться максимально серьезно.

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Ситуация в Черном море

Наталья Гуменюк рассказала, что в Черном море корабельная группировка состоит из 9 единиц, размещен один ракетоноситель. Речь идет о фрегате "Генерал Макаров", который оснащен восемью ракетами типа "Калибр".

В таком случае уровень угрозы обозначается очень высоким, когда корабль в боевом дежурстве и вблизи рубежей пусков. Атака может произойти в любую минуту. Поэтому к сигналам воздушной тревоги просьба относиться максимально серьезно,

– призвала спикер.

Кроме того, она отметила, что один корабль оккупантов дежурит в Азовском море. Таким образом враг пытается контролировать мародерский процесс, ведь Россия крадет из портов все, что может.