Вечером 23 декабря во Львове по улице Княгини Ольги произошел взрыв в жилом доме. Специалисты убеждены, что причиной стала не утечка природного газа.

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Эксперты проверили, была ли это утечка газа

Львовский филиал "Газсети" сообщил, что сразу после взрыва в доме в аварийную диспетчерскую службу 104 поступил соответствующий вызов. Аварийно-диспетчерская служба оперативно среагировала на сообщения и в считанные минуты добралась до места аварии.

Специалисты проверили на следы утечки газа все подземные коммуникации и колодцы в радиусе 50 метров.

При обследовании утечки газа не обнаружено. Работники аварийной службы также прошпиковали газовый ввод данного жилого дома от места врезки СН-4 0%,

– говорится в сообщении.

В "Газсети" отметили, что пока рано делать выводы о причинах взрыва. К моменту выяснения точной причины газоснабжения в жилой дом прекращено, однако пока не установлено, что это был взрыв газа.

Предварительная версия, что причиной взрыва стала утечка природного газа, не подтверждена,

– уточнили в ведомстве.

Что известно о трагическом событии