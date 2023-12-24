Правоохранители открыли уголовное производство и начали расследование.
Смотрите также Взрыв газа во Львове: количество жертв снова выросло
В гараже частного дома взорвался газ
В Нацполиции сообщили, что 23 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Княгини Ольги произошел взрыв.
На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, криминалисты и сотрудники других служб полиции Львовской области, а также патрульные полицейские. Как установили правоохранители, взорвался газ в гаражном помещении частного дома, в результате чего его часть была разрушена.
Под завалами погибли 3 человека
При разборе завалов спасатели обнаружили тела трех львовян: 82-летней женщины и мужчин в возрасте 37 и 75 лет. Кроме того, семилетний мальчик, 11-летняя девочка и 74-летний мужчина получили телесные повреждения. Их доставили в медицинские учреждения.
Подробности трагического события
- В 20:48 во Львове на улице Княгини Ольги раздался взрыв. Он разрушил стену и вспыхнул пожар.
- На место происшествия отправили 53 спасателя и 12 единиц техники.
- Сразу стало известно, что под завалами могут оставаться люди. В течение нескольких часов чрезвычайники получили тела трех жертв.
- По предварительным данным, причиной трагедии стал взрыв газовоздушной смеси в гараже.