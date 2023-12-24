Правоохоронці розпочали відкрили кримінальне провадження та розпочали розслідування.

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У гаражі приватного будинку вибухнув газ

У Нацполіції повідомили, що ввечері 23 грудня до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків на вулиці Княгині Ольги стався вибух.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, криміналісти та співробітники інших служб поліції Львівщини, а також патрульні поліціянти. Як встановили правоохоронці, вибухнув газ в гаражному приміщенні приватного будинку, внаслідок чого його частина була зруйнована.

Під завалами загинули 3 людини

Під час розбору завалів рятувальники виявили тіла трьох львів'ян: 82-річної жінки та чоловіків віком 37 і 75 років. Окрім того, семирічний хлопчик, 11-річна дівчинка та 74-річний чоловік зазнали тілесних ушкоджень. Їх доставили до медичних закладів.

Подробиці трагічної події