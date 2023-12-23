Вибух пролунав ввечері цієї суботи, 23 грудня. Інцидент стався у Львові на вулиці Княгині Ольги.
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Що розповіли правоохоронці
Поліція попередила жителів та гостей Львова про перекриття руху.
Увага! Рух вулицею Княгині Ольги від вулиці Сахарова до вулиці Володимира Великого в напрямку вулиці Наукової перекритий у зв'язку з вибухом, що спричинив пожежу у житловому будинку,
– пояснили правоохоронці.
Співробітники поліції зараз охороняють місце подій та регулюють дорожній рух. Також правоохоронці допомагають іншим службам ліквідовувати наслідки вибуху.
Кадри з місця подій у Львові / Фото патрульної поліції Львівської області
Що розповіли у ДСНС
Рятувальники повідомили, що вибух стався о 20:48.
О 20:48 в двоповерховому приватному житловому будинку, за попередньою інформацією, стався вибух газоповітряної суміші, внаслідок чого зруйновано стіну з послідуючим горінням,
– мовиться у повідомленні.
Співробітники ДСНС врятували з-під завалу одну дитину. Існує ймовірність того, що під уламками можуть перебувати інші люди. У ДСНС повідомили про залучення 53 рятувальників та 12 одиниць техніки.
У цьому будинку пролунав вибух / Фото ДСНС
Що розповів Садовий
Андрій Садовий заявив, що, попередньо, у гаражі приватного будинку міг вибухнути газ.
У будинку проживає 6 людей. 2 дитини та 2 жінки – їх повезли з опіками в лікарню. Стан постраждалих неважкий. Ще 2-х чоловіків шукають рятувальники. Можливо вони під завалами,
– повідомив мер Львова.
Міський голова також поділився кадрами з місця подій.
На місці вибуху працюють рятувальники / Фото Андрія Садового
Такий вигляд зараз має вулиця, де пролунав вибух / Фото Андрія Садового
За словами мера, точні причини вибуху будуть відомі після завершення рятувальної операції.
Схожі випадки в Україні
- Раніше у Чернівцях 2 людини постраждали через вибух газу житловому будинку. Інцидент стався на 8 поверсі.
- Інший випадок стався в одній з багатоповерхівок Полтави. Там вибух газу на 3 поверсі пошкодив перекриття та перегородки. Відомо про 3 постраждалих.
- Нагадаємо, у Києві через вибух газу у багатоповерхівці загинули 3 людини. Також було зруйновано 4 квартири, ще 6 зазнали пошкоджень.