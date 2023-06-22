Після вибуху розпочалась масштабна пожежа. Станом на 8:00 відомо про 2 загиблих.

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Наслідки вибуху

Пожежа охопила 7 та 8 поверхи житлового будинку. За попередньою інформацією, внаслідок вибуху газу у 16-поверхівці зруйновано 4 та пошкоджено 6 квартир.

На місці пожежі знайшли тіло 2 загиблих, ще 4 людини постраждали – трьох з них госпіталізували. 18 мешканців врятували з палаючого будинку. Рятувальні роботи тривають.

Мер Києва Віталій Кличко запевнив, що усі відповідні служби перебувають на місці події, рятувальники розбирають завали, фахівці встановлюють причину вибуху.

Це може бути витік газу чи вибухівка, але точно буде відомо пізніше,

– сказав очільник столиці.

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Рятувальники ліквідовують наслідки вибуху / Фото ДСНС

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