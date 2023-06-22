Очевидці в ефірі телемарафону розповіли, що вибух пролунав близько 03:30. Люди, які мали змогу, почали рятуватися, вибігаючи на вулицю, інформує 24 Канал. За попередніми даними, причиною вибуху став витік газу.

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Спершу люди подумали, що прилетіла ракета. Окрім того, люди відчували відбрацю та сморід газу.

Я подумав, що ракета прилетіла. Бахнуло так, думав, що "Кинджал",

– розповідає очевидець.

Є постраждалі та загиблий

Спершу стало відомо, що по допомогу до до медиків звернулися 2 людей. Їх госпіталізували. Деталей про їхній стан наразі не розкривають.

Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що з-під завалів дістали тіло загиблого. Рятувальні роботи тривають.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблого.

Наразі відомо, що вогонь пошкодив квартири на 7,8 та 9 поверхах. Бокові помешкання – знищені вщент. За даними ДСНС, мовиться про 4 квартири. Окрім того, 6 – суттєво пошкоджені.