Роботи на місці трагедії станом на 06:47 тривають. Наразі вдалося врятувати 18 людей. З них 2 – госпіталізували. Деталей про їхній стан наразі не розкривають.
Зверніть увагу У Києві в житловому будинку стався потужний вибух, зруйновано 4 квартири на кількох поверхах
Під завалами в пошкодженій частині 16-ти поверхового будинку в Деснянському районі, де стався вибух, рятувальники виявили тіло одного загиблого,
– мовиться у повідомленні.
Вибух був таким сильним, що подумали на приліт
Очевидці розповіли, що почули вібрації, а тоді вибух такої сили, що спершу подумали про влучання ворожої ракети. Окрім того, вже за лічені миті почули сморід газу.
Наразі відомо про 4 вщент зруйновані квартири. Окрім того, щонайменше 6 – мають суттєві пошкодження. Людей евакуювали. На місці трагедії працюють рятувальники.
За попередніми даними, причиною вибуху став витік газу. Деталі наразі встановлюють. У КМВА наголосили, що вибух був настільки сильним, що навряд чи мовиться про газовий балон.