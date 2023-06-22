Повітряна тривога у Дніпропетровській області пролунала о 01:01, а через лічені хвилини стало відомо про вибухи у Кривому Розі. Пізніше про вибухи повідомив начальник МВА Олександр Вілкул.
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Закликав залишатися в укриттях
Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет. Залишаємося в укриттях, або правило двох стін. Повторні пуски у бік нашого міста,
– зазначив він.
Загроза атаки фіксувалася ще біля півночі. Тоді у Повітряних силах попередили українців про зліт Ту-22м3.
Сирени почали гудіти через годину
- Так, о 23:34 з'явилося повідомлення, що з аеродрому Шайковка, що у Калузькій області, злетіли два стратегічні бомбардувальники Ту-22м3.
- Вже о 01:19 надійшло повідомлення про те, що відразу 4 Ту-22м3 рухаються у напрямку держкордону з України. Мешканців Сходу попрохали не ігнорувати тривоги.
- Станом на 01:35 стратегічна авіація наблизилася до акваторії Азовського моря. А о 01:44 – запустила ракети з акваторії Азовського моря.
- О 01:47 стало відомо, що ракети, ймовірно Х-22, прямували на Північний Захід.