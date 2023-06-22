Повітряна тривога у Дніпропетровській області пролунала о 01:01, а через лічені хвилини стало відомо про вибухи у Кривому Розі. Пізніше про вибухи повідомив начальник МВА Олександр Вілкул.

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Закликав залишатися в укриттях

Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет. Залишаємося в укриттях, або правило двох стін. Повторні пуски у бік нашого міста,

– зазначив він.

Загроза атаки фіксувалася ще біля півночі. Тоді у Повітряних силах попередили українців про зліт Ту-22м3.

Сирени почали гудіти через годину