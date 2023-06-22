После взрыва начался масштабный пожар. По состоянию на 8:00 известно о двух погибших.

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Последствия взрыва

Пожар охватил 7 и 8 этажа жилого дома. По предварительной информации, в результате взрыва газа в 16-этажке разрушены 4 и повреждены 6 квартир.

На месте пожара нашли тело 2 погибших, еще 4 человека пострадали – трое из них были госпитализированы. 18 жителей спасли из горящего дома. Спасательные работы продолжаются.

Мэр Киева Виталий Кличко заверил, что все соответствующие службы находятся на месте происшествия, спасатели разбирают завалы, специалисты устанавливают причину взрыва.

Это может быть утечка газа или взрывчатка, но точно будет известно позже,

– сказал глава столицы.

Обратите внимание! В КМВА отметили, что взрыв был настолько сильным, что вряд ли говорится о газовом баллоне.

Кличко рассказал о взрыве в многоэтажке Киева: смотрите видео

Спасатели ликвидируют последствия взрыва / Фото ГСЧС

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