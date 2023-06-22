Представительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона подтвердила, что ночь в Одесской области была неспокойной, пишет 24 Канал. По ее словам, враг пытается применять новые тактики и выискивает способы, как обойти украинскую ПВО.
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Критического попадания и потерь людей – нет
Гуменюк информирует, что в Одесской области были сбиты три "Шахеда". По ее информации, к сожалению, есть попадания. В настоящее время военные уточняют все детали.
В то же время представитель ОК "Юг" подчеркнула, что критического попадания и потерь людей нет.
Кроме того, Гуменюк отметила работу стратегической авиации по Криворожскому направлению. Оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу ракетами Х-22.
Враг пытается атаковать там, где больно,
– сказала Гуменюк.
Она объяснила, что на Криворожском направлении есть проблемы с водоснабжением и как раз туда и пытается избивать враг.
Какая ситуация в Черном море
Гуменюк сообщила, что ситуация в Черном море более-менее спокойная, поскольку вражеский ракетоноситель вечером был заведен в пункт базирования.
Она рассказала, что российский ракетоноситель в море не участвовал в ракетных обстрелах, что сориентировало ПВО Украины, что будет работать авиация, а также будут пуски "Шахедов".
"Мы видели, что враг получает новые партии "Шахедов" и пытается использовать те потенциалы, которые еще может. Это, в частности, ракеты Х-22 и "Шахеды"", – резюмировала Гуменюк.
После атаки России по складу в Одессе возросло количество жертв
- Ночью 14 июня российские оккупанты атаковали Одессу, выпустив по городу 4 крылатые ракеты "Калибры" из Черного моря. Силам ПВО удалось сбить 2 ракеты россияне. К сожалению, две другие ракеты окуупантов попали.
- Российские военные попали в складское помещение торговой сети "Таврия В", также загорелся бизнес-центр.
- Мэр Одессы Геннадий Труханов 21 июня сообщил, что в больнице скончался еще один человек, который получил ранение в результате атаки. Всего атака оккупантов унесла жизни 4 человек.