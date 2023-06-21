В Одесском городском совете сообщили, что количество жертв в результате атаки россиян по продовольственным складам в Одессе возросло.
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В больнице скончался еще один человек
Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в больнице скончался еще один мужчина, который получил ранение в результате атаки России по Одессе 14 июня.
Число жертв ракетной атаки россиян по продовольственным складам торговой сети "Таврия В" увеличилось до 4. В больнице скончался еще один человек,
– сказал мэр Одессы.
Кроме этого, 21 июня, при поддержке международных партнеров, для проведения операций в Австрию отправили двух мужчин, которые в тот день получили ранения.
Что следует знать об атаке по Одессе 14 июня
- Ночью 14 июня россияне атаковали Одессу, выпустив по городу 4 "Калибра" из Черного моря. Силам ПВО удалось сбить 2 цели, однако еще 2, к сожалению, попали.
- Оккупанты попали в складское помещение торговой сети "Таврия В", также загорелся бизнес-центр. В момент атаки погибли 3 сотрудника склада. Однако 21 июня в больнице скончался еще один человек.