В Одеській міській раді повідомили, що кількість жертв внаслідок атаки росіян по продовольчих складах в Одесі зросла.
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В лікарні померла ще одна людина
Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що в лікарні помер ще один чоловік, який зазнав поранення внаслідок атаки Росії по Одесі 14 червня.
Кількість жертв ракетної атаки росіян по продовольчих складах торговельної мережі "Таврія В" збільшилася до 4. В лікарні помер ще один чоловік,
– сказав мер Одеси.
Крім цього, 21 червня, за підтримки міжнародних партнерів, для проведення операцій до Австрії відправили двох чоловіків, які в той день зазнали поранень.
Що варто знати про атаку по Одесі 14 червня
- Вночі 14 червня росіяни атакували Одесу, випустивши по місту 4 "Калібри" з Чорного моря. Силам ППО вдалося збити 2 цілі, проте ще 2, на жаль, влучили.
- Окупанти поцілили у складське приміщення торговельної мережі "Таврія В", також загорівся бізнес-центр. В момент атаки загинули 3 співробітники складу. Проте 21 червня в лікарні помер ще один чоловік.