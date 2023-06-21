В Одеській міській раді повідомили, що кількість жертв внаслідок атаки росіян по продовольчих складах в Одесі зросла.

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В лікарні померла ще одна людина

Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що в лікарні помер ще один чоловік, який зазнав поранення внаслідок атаки Росії по Одесі 14 червня.

Кількість жертв ракетної атаки росіян по продовольчих складах торговельної мережі "Таврія В" збільшилася до 4. В лікарні помер ще один чоловік,

– сказав мер Одеси.

Крім цього, 21 червня, за підтримки міжнародних партнерів, для проведення операцій до Австрії відправили двох чоловіків, які в той день зазнали поранень.

Що варто знати про атаку по Одесі 14 червня