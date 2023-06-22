Представниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону підтвердила, що ніч в Одеській області була неспокійною, пише 24 Канал. За її словами, ворог намагається застосовувати нові тактики та вишукує способи, як обійти українську ППО.

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Критичного влучання і втрат людей – немає

Гуменюк інформує, що в Одеській області було збито три "Шахеди". За її інформацією, на жаль є влучання. Наразі військові уточнюють всі деталі.

Водночас представниця ОК "Південь" наголосила, що критичного влучання і втрат людей – немає.

Крім того, Гуменюк відзначила роботу стратегічної авіації по Криворізькому напрямку. Окупанти завдали удару по Кривому Рогу ракетами Х-22.

Ворог намагається атакувати там, де боляче,

– сказала Гуменюк.

Вона пояснила, що на Криворізькому напрямку є проблеми з водопостачанням і якраз туди й намагається бити ворог.

Яка ситуація у Чорному морі

Гуменюк повідомила, що ситуація у Чорному морі більш-менш спокійна, оскільки ворожий ракетоносій ввечері було заведено у пункт базування.

Вона розповіла, що російський ракетоносій у морі не брав участь в ракетному обстрілі, що зорієнтувало ППО України, що працюватиме авіація, а також будуть пуски "Шахедів".

"Ми бачили, що ворог отримує нові партії "Шахедів" і намагається використовувати ті потенціали, які ще може. Це зокрема ракети Х-22 і "Шахеди", – резюмувала Гуменюк.

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