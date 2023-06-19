Про це 24 Каналу розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Як відомо, сили ППО збили 4 дрони-камікадзе "Шахед" та 4 крилаті ракети "Калібр".

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Звідки запустили крилаті ракети

Як наголосила Гуменюк, окупанти запустили 4 крилаті ракети саме з підводного човна. Вони інколи використовують цей вид техніки, щоб обійти системи ППО.

Час від часу вони використовують саме підводні човни. Так намагаються обійти системи ППО. Зокрема й під час багатохвильових атак, коли йде відволікання на запуск дронів-камікадзе,

– зауважила Гуменюк.

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Однак, на щастя, цієї ночі сили ППО змогли збити і дрони, і ракети. А сама ротація ракетоносіїв свідчить, що російські окупанти намагаються підібрати максимально ефективну для них тактику, щоб обійти українські зенітні ракетні комплекси.

Ракетні обстріли України: коротко