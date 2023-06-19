Про це 24 Каналу розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Як відомо, сили ППО збили 4 дрони-камікадзе "Шахед" та 4 крилаті ракети "Калібр".
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Звідки запустили крилаті ракети
Як наголосила Гуменюк, окупанти запустили 4 крилаті ракети саме з підводного човна. Вони інколи використовують цей вид техніки, щоб обійти системи ППО.
Час від часу вони використовують саме підводні човни. Так намагаються обійти системи ППО. Зокрема й під час багатохвильових атак, коли йде відволікання на запуск дронів-камікадзе,
– зауважила Гуменюк.
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Однак, на щастя, цієї ночі сили ППО змогли збити і дрони, і ракети. А сама ротація ракетоносіїв свідчить, що російські окупанти намагаються підібрати максимально ефективну для них тактику, щоб обійти українські зенітні ракетні комплекси.
Ракетні обстріли України: коротко
- Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк закликав українців готуватися до будь-якого розвитку подій. Цілком ймовірно, що з часом російські загарбники відновлять обстріли енергетичної інфраструктури. В Кремля немає багато інструментів впливу на війну, тому вони використовуватимуть одне й те саме.
- Вже відомо, що вночі 19 червня противник запустив 4 крилаті ракети "Калібр" та 4 іранські дрони "Шахед". Ракети запустили з підводного човна у Чорному морі, а "Шахеди" – зі східного узбережжя Азовського моря.
- Росія ще може виробляти власні ракети, хоч проти неї і введені санкції. Це свідчить, що окупанти можуть отримувати запчастини через треті країни.