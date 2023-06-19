Таку думку висловив в інтерв'ю радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він наголосив, що Росія буде постійно використовувати одні й ті ж інструменти.

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Чи будуть нові атаки на критичну інфраструктуру

Подоляк наголосив, що війна продовжується, тому українці повинні готуватися до будь-якого сценарію подій. У тому числі – й до нових обстрілів критичної інфраструктури. Разом з тим, Подоляк підкреслив, що Україна нині перебуває в інших умовах, ніж до початку повномасштабного вторгнення.

Радник голови ОП наголосив, що у Росії не так багато інструментів впливу на хід війни, а лише – терористичні. Тому ворог може націлювати залишки крилатих і балістичних ракет, а також дрони-камікадзе, щоб атакувати цивільне населення та критичну й енергетичну інфраструктури.

Безумовно, нам треба сьогодні інвестувати багато грошей в те, щоб добудувати трансформатори, замінити, підлатати мережі розподільчі. І це все держава буде робити. Але між тим, маємо розуміти, поки війна не закінчиться, Росія буде використовувати одні й ті ж терористичні інструменти. Маємо бути цього свідомі,

– наголосив Подоляк.

Окрім того, Подоляк підкреслив, що Україна не може програти, адже тоді країна перетвориться на "маріонетку Росії та державу, що не існує".

Росія продовжує виготовляти ракети

Попри санкції країна-агресор продовжує виготовляти ракети для атак по території України. Це свідчить про те, що Росія може отримувати запчастини до зброї через постачальників у третіх країнах.

Сили та засоби ППО збивають ворожі ракети, а потім знаходять уламки, на яких можна побачити дату виготовлення. Раніше знаходили ракети, які виготовлені були улітку 2022 року. Нині, за словами Юрія Ігната, Росія атакує зброєю, яку зробила у вересні 2022 року.

Саме тому речник Повітряних сил закликав країн-партнерів посилити контроль за дотриманням санкцій проти країни-терористки.