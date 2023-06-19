На цьому наголосив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, Росія, окрім АЕС і ГЕС, використовує також нищення соціальної та критичної інфраструктури України як інструменти впливу на світову спільноту.

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Росія підсвідомо визнала свою поразку у війні

Вона (Росія – 24 Канал) сьогодні відверто, до речі, устами Путіна сказала одну просту річ: дивіться, підсвідомо ми розуміємо, що ми програємо війну і залишимо територію України. Але яку територію України ми залишимо? Максимально зруйнованою. Ми хочемо, щоб ви відчували наслідки цієї війни. Ми будемо нищити, випалювати все, що у вас є,

– вважає Подоляк.

За його словами, Україна необхідно визначити, які є запобіжники по ЗАЕС:

По-перше, визнати, що є ризики, не вдавати, що ризиків немає.

По-друге, визнати, що це ризики, які пов'язані з атомною галуззю.

І по-третє, є план, запропонований Україною: зона демілітаризації і обов'язковий вивід важкої техніки росіян чи просто росіян в повному обсязі.

У разі відмови міжнародна спільнота повинна накласти жорсткі санкції на "Росатом".

Міжусобиці в Росії – історична складова

Західні партнери неодноразово повторюють, аби Україна не використовувала їхню зброю на території Росії. Однак Подоляк наголошує, що війна, яку Росія веде на території України, поступово буде переходити на територію Росії об'єктивно, тому що це процес історичного плану.

"Росія сьогодні, безвідносно до всього, втрачає керованість процесів. Немає силової вертикалі практично, є багато альтернативних конфліктних центрів. Подивіться особливо останні відносини в трикутнику Пригожин-Кадиров-Шойгу", – висловився радник голови ОП.

Подоляк також згадав і про легіон "Свобода Росії", який альтернативно заходить на низку територій. Крім того, невід'ємною складовою програної війни є нескінченні невстановлені безпілотники, які атакують скрізь по російській території.

"Так, вона ще фактично не програна чи юридично не програна. Але Росія програє цю війну і, безвідносно до України, на території Росії будуть іти всі ці процеси підриву, активні зіткнення і так далі. В мене питання інше. Чому західний світ думає, що можна стати перед поїздом історії і зупинити його?" – запитує політик.