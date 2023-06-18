Глава міністерства закордонних справ припустив, що свою поразку у війні росіяни все одно подаватимуть як перемогу. До прикладу, заявлять, що Україна як член Євросоюзу та НАТО точно "не нападе на Росію".

Нагадаємо Пєсков комічно заявив, що задача з "демілітаризації" України виконана: до чого тут зброя Заходу

Як росіяни пояснюватимуть поразку

Напередодні рупор Кремля Дмітрій Пєсков видав, що буцімто ціль щодо "демілітаризації" України "досягнута", оскільки наша держава зараз все більше послуговується західним озброєнням. Тобто досягненням цілі у Москві вважають те, що наші воїни використали зброю радянського зразка для знищення окупантів і наша держава переходять на озброєння стандартів НАТО, яке ми отримуємо від партнерів.

На тлі цієї сюрреалістичної заяви Дмитро Кулеба відзначив, що далі росіяни зможуть пояснити і те, що Крим повернеться до складу України, і "денацифікацію", і свої колосальні втрати.

У наступних серіях: Фактично, усі задачі СВО виконані. Україна як член ЄС і НАТО не зможе напасти на Росію, Крим більше не є тягарем для російського бюджету, нацисти залишилися лише в Росії, а втрати російських солдатів та техніки в Україні, про які ми нікому не розкажемо, допомогли нам виправити помилки і зробити Росію сильнішою. Росія сильна як ніколи,

– іронізує глава МЗС.

На тлі цього Кулеба підкреслив, що Україна абсолютно має рацію, коли говорить партнерам про те, що у Кремлі знайдуть як пояснити свою поразку. Тому наші союзники повинні перестати боятися глобальних змін та усвідомити, що життя без сучасної Росії абсолютно можливе.

Крім того, глава МЗС запевнив, що наша держава працює над отриманням нової зброї та підтримкою формули миру й усе це буде.

Нагадаємо, що крім "виконаної цілі" Пєсков також заявив і про те, що через надання зброї "Захід вступає у війну та стає його стороною" і тому "Росія буде змушена вживати серйозних заходів". І це попри те, що Кремль вже неодноразово заявляв, що "воює з НАТО", а тепер, виявляється, країни Альянсу "втягуються у війну".