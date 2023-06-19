Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, Россия, кроме АЭС и ГЭС, использует также уничтожение социальной и критической инфраструктуры Украины как инструменты влияния на мировое сообщество.

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Россия подсознательно признала свое поражение в войне

Она (Россия – 24 Канал) сегодня откровенно, кстати, устами Путина сказала одну простую вещь: смотрите, подсознательно мы понимаем, что мы проигрываем войну и оставим территорию Украины. Но какую территорию Украины мы оставим? Максимально разрушенную. Мы хотим, чтобы вы ощущали последствия этой войны. Мы будем уничтожать, выжигать все, что у вас есть,

– считает Подоляк.

По его словам, Украине необходимо определить, какие есть предохранители по ЗАЭС:

Во-первых, признать, что есть риски, не делать вид, что рисков нет.

Во-вторых, признать, что это риски, связанные с атомной отраслью.

И в третьих, есть план, предложенный Украиной: зона демилитаризации и обязательный вывод тяжелой техники россиян или просто россиян в полном объеме.

В случае отказа международное сообщество должно наложить жесткие санкции на "Росатом".

Междоусобицы в России – историческая составляющая

Западные партнеры неоднократно повторяют, чтобы Украина не использовала их оружие на территории России. Однако Подоляк отмечает, что война, которую Россия ведет на территории Украины, будет постепенно переходить на территорию России объективно, потому что это процесс исторического плана.

"Россия сегодня, безотносительно ко всему, теряет управляемость процессов. Нет силовой вертикали практически, есть много альтернативных конфликтных центров. Посмотрите особенно последние отношения в треугольнике Пригожин-Кадыров-Шойгу", – высказался советник главы ОП.

Подоляк также упомянул и о легионе "Свобода России", который альтернативно заходит на ряд территорий. Кроме того, неотъемлемой составляющей проигранной войны есть бесконечные неустановленные беспилотники, атакующие везде по российской территории.

"Да, она еще фактически не проиграна или юридически не проиграна. Но Россия проиграет эту войну и, безотносительно к Украине, на территории России будут идти все эти процессы подрыва, активные столкновения и так далее. У меня вопрос другой. Почему западный мир думает, что можно предстать перед поездом истории и остановить его?" – спрашивает политик.