Такое мнение высказал в интервью советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что Россия будет постоянно использовать одни и те же инструменты.

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Будут ли новые атаки на критическую инфраструктуру

Подоляк подчеркнул, что война продолжается, поэтому украинцы должны готовиться к любому сценарию событий. В том числе – и к новым обстрелам критической инфраструктуры. Вместе с тем Подоляк подчеркнул, что Украина сейчас находится в других условиях, чем до начала полномасштабного вторжения.

Советник главы ОП подчеркнул, что в России не так много инструментов влияния на ход войны, а только террористические. Поэтому враг может нацеливать остатки крылатых и баллистических ракет, а также дроны-камикадзе, чтобы атаковать гражданское население и критическую и энергетическую инфраструктуру.

Безусловно, нам нужно сегодня инвестировать много денег в то, чтобы достроить трансформаторы, заменить, подлатать распределительные сети. И это все государство будет делать. Но между тем должны понимать, пока война не закончится, Россия будет использовать одни и те же террористические инструменты. Должны быть этого сознательны,

– подчеркнул Подоляк.

Кроме того, Подоляк подчеркнул, что Украина не может проиграть, ведь тогда страна превратится в "марионетку России и не существующее государство".

Россия продолжает производить ракеты

Несмотря на санкции, страна-агрессор продолжает производить ракеты для атак по территории Украины. Это свидетельствует о том, что Россия может получать запчасти для оружия через поставщиков в третьих странах.

Силы и средства ПВО сбивают вражеские ракеты, а затем обнаруживают обломки, на которых можно увидеть дату изготовления. Ранее находили ракеты, изготовленные летом 2022 года. Сейчас, по словам Юрия Игната, Россия атакует оружием, сделанным в сентябре 2022 года.

Именно поэтому спикер Воздушных сил призвал стран-партнеров усилить контроль за соблюдением санкций против страны-террористки.