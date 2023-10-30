Внаслідок цього інциденту травмувалися дві людини. Їм наразі надають необхідну медичну допомогу.
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Що відомо про витік газу у Чернівцях
У ДСНС зазначили, що витік газу стався на першому поверсі 8-квартирного житлового будинку у Чернівцях. Згодом очевидці почули вибух, після чого повідомили про це рятувальників.
Після прибуття на місце інциденту, рятувальники евакуювали постраждалих унаслідок вибуху газу. Цих людей передали медикам, які наразі опікуються ними й надають оперативну допомогу.
Крім цього, представники Державної служби з надзвичайних ситуацій нагадали правила, які треба дотримуватися при поводженні з газом.
Зокрема, у разі появи запаху газу в приватному будинку або квартирі треба:
- негайно припинити користування газовими приладами;
- не розпалювати вогню, не вмикати і не вимикати електроосвітлення;
- перекрити крани до/на газових приладах;
- провітрити приміщення;
- викликати аварійну службу за номерами 104, покинувши приміщення.
Наостанок у службі закликали берегти себе, своїх близьких та нашу країну.
Раніше потужний вибух газу стався у багатоповерхівці у Полтаві
- У Полтаві 6 серпня у багатоповерховому будинку стався витік газу. Після цього там чули вибух, про що одразу повідомили екстрені служби.
- Згодом стало відомо, що вибух стався на 3 поверсі дев'ятиповерхового будинку. Через вибух постраждало 3 людини. Надзвичайникам вдалося врятувати 7 людей, 2 особи з яких мали інвалідність.
- Внаслідок вибуху газу пошкоджені міжкімнатні перегородки у квартирі, де стався інцидент та перекриття між 2-м, 3-м та 4-м поверхами. Також повибивало вікна і пошкодило деякі квартири у житловій будівлі.
- На місці події працювали 8 одиниць техніки та 33 рятувальники. Далі стало відомо, що роботу з ліквідації наслідків вибуху закінчили, а причина інциденту ще встановлюється.