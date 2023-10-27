Хто має обслуговувати газові труби

Тож з початку жовтня відповідальність за недотримання норм безпеки систем газопостачання лежить на суб'єктах господарювання, яким дозволено обслуговувати внутрішньобудинкові системи газопостачання в багатоповерхівках.

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Проте досі залишаються відкритим питання оформлення договору на техобслуговування газових труб та вартості послуг з ТО внутрішніх газових мереж.

Також НКРЕКП має протягом 60 днів ухвалити певні документи, а саме:

типовий контракт на ТО внутрішніх газових труб у багатоповерхівках;

принцип розрахунку лімітів за вартістю техобслуговування та перелік видів таких робіт;

діапазон цін на послуги, пов’язані з обслуговуванням внутрішніх газових мереж.

Якими будуть тарифи на газ у листопаді

У листопаді тарифи на газ не зміняться, тому що Кабмін вирішив продовжити дію ПСО (покладання спеціальних обов'язків) на учасників ринку природного газу.

Відповідно ціни будуть на такому рівні:

виробники тепла для населення до 15 квітня 2024 року платитимуть 7 420 гривень за тисячу кубометрів;

вартість газу з ПДВ для виробників тепла, які забезпечують бюджетні установи, залишиться на рівні 16 390 гривень;

виробники тепла для промисловості купуватимуть блакитне паливо вже за ринковими цінами.

Зверніть увагу! Для населення вартість газу теж не зміниться. Наприклад у Нафтогазі тариф залишається на рівні 7,96 гривні за кубометр газу (з ПДВ).