Хто має обслуговувати газові труби
Тож з початку жовтня відповідальність за недотримання норм безпеки систем газопостачання лежить на суб'єктах господарювання, яким дозволено обслуговувати внутрішньобудинкові системи газопостачання в багатоповерхівках.
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Проте досі залишаються відкритим питання оформлення договору на техобслуговування газових труб та вартості послуг з ТО внутрішніх газових мереж.
Також НКРЕКП має протягом 60 днів ухвалити певні документи, а саме:
- типовий контракт на ТО внутрішніх газових труб у багатоповерхівках;
- принцип розрахунку лімітів за вартістю техобслуговування та перелік видів таких робіт;
- діапазон цін на послуги, пов’язані з обслуговуванням внутрішніх газових мереж.
Якими будуть тарифи на газ у листопаді
У листопаді тарифи на газ не зміняться, тому що Кабмін вирішив продовжити дію ПСО (покладання спеціальних обов'язків) на учасників ринку природного газу.
Відповідно ціни будуть на такому рівні:
- виробники тепла для населення до 15 квітня 2024 року платитимуть 7 420 гривень за тисячу кубометрів;
- вартість газу з ПДВ для виробників тепла, які забезпечують бюджетні установи, залишиться на рівні 16 390 гривень;
- виробники тепла для промисловості купуватимуть блакитне паливо вже за ринковими цінами.