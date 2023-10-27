Кто должен обслуживать газовые трубы

Так что с начала октября ответственность за несоблюдение норм безопасности систем газоснабжения лежит на субъектах хозяйствования, которым разрешено обслуживать внутридомовые системы газоснабжения в многоэтажках.

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Однако до сих пор остаются открытыми вопросы оформления договора на техобслуживание газовых труб и стоимости услуг по ТО внутренних газовых сетей.

Также НКРЭКУ должен в течение 60 дней принять определенные документы, а именно:

типовой контракт на ТО внутренних газовых труб в многоэтажках;

принцип расчета лимитов по стоимости техобслуживания и перечень видов таких работ;

диапазон цен на услуги, связанные с обслуживанием внутренних сетей.

Какими будут тарифы на газ в ноябре

В ноябре тарифы на газ не изменятся, потому что Кабмин решил продлить действие ПСО (возложение специальных обязанностей) на участников рынка природного газа.

Соответственно цены будут на следующем уровне:

производители тепла для населения до 15 апреля 2024 будут платить 7 420 гривен за тысячу кубометров;

стоимость газа по НДС для производителей тепла, обеспечивающих бюджетные учреждения, останется на уровне 16390 гривен;

производители тепла для промышленности будут покупать голубое топливо уже по рыночным ценам.

Обратите внимание! Для населения стоимость газа тоже не изменится. Например, в Нафтогазе тариф остается на уровне 7,96 гривны за кубометр газа (с НДС).