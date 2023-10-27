Кто должен обслуживать газовые трубы
Так что с начала октября ответственность за несоблюдение норм безопасности систем газоснабжения лежит на субъектах хозяйствования, которым разрешено обслуживать внутридомовые системы газоснабжения в многоэтажках.
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Однако до сих пор остаются открытыми вопросы оформления договора на техобслуживание газовых труб и стоимости услуг по ТО внутренних газовых сетей.
Также НКРЭКУ должен в течение 60 дней принять определенные документы, а именно:
- типовой контракт на ТО внутренних газовых труб в многоэтажках;
- принцип расчета лимитов по стоимости техобслуживания и перечень видов таких работ;
- диапазон цен на услуги, связанные с обслуживанием внутренних сетей.
Какими будут тарифы на газ в ноябре
В ноябре тарифы на газ не изменятся, потому что Кабмин решил продлить действие ПСО (возложение специальных обязанностей) на участников рынка природного газа.
Соответственно цены будут на следующем уровне:
- производители тепла для населения до 15 апреля 2024 будут платить 7 420 гривен за тысячу кубометров;
- стоимость газа по НДС для производителей тепла, обеспечивающих бюджетные учреждения, останется на уровне 16390 гривен;
- производители тепла для промышленности будут покупать голубое топливо уже по рыночным ценам.