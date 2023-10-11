Сколько придется платить за газ этой зимой

Отопительный сезон 2023-2024 годов не принесет изменений по тарифам на тепло. В Кабмине решили продолжить действие ПСО (возложение специальных обязанностей) на участников рынка природного газа.

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Напоминаем, что обычно отопительный сезон в Украине стартует 15 – 16 октября. В то же время следует помнить, что на решение властей в каждом регионе страны влияет и температура воздуха на улице. Следовательно, среднесуточная температура должна быть ниже +8 градусов по Цельсию в течение 3 суток, чтобы украинцам в дома дали тепло.

Согласно действию ПСО, производители тепла для населения и дальше будут платить 7 420 гривен за тысячу кубометров. Эту цену продлили до 15 апреля 2024 года.

Стоимость газа по НДС для производителей тепла, которые обеспечивают бюджетные учреждения, останется на уровне 16 390 гривен.

Впрочем, производители тепла для промышленности будут покупать голубое топливо уже по рыночным ценам:

Реальные цены на коммунальные услуги: какими они должны быть

Во время разговора с 24 Каналом эксперт по жилищно-коммунальным программам Татьяна Бойко объяснила, что нынешние тарифы на коммунальные услуги для украинцев на низком уровне. Их стоимость должна быть намного выше.

Татьяна Бойко Координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора" Приведенные цены – это згрубша. Потому что стоимость давно не поднималась.

По словам эксперта, эти тарифы – это лишь предположение. Будут ли они таковыми в Украине, будет решать правительство:

Настоящая цена за газ должна колебаться от 10 до 12 гривен за кубометр газа.

Обратите внимание! Большинство населения платит по тарифу "Нефтегаза" – 7,96 гривны за кубометр газа (с НДС).

Стоимость за холодную воду и электроэнергию должна хотя бы возрасти на минимум 50%. Согласно этому за электроэнергию населению пришлось бы платить более 5 гривен за киловатт-час.

​ Единый тариф за электроэнергию составляет сегодня 2,64 гривны за киловатт-час.