Куда подавать показатели газа

Первоначально нужно определить, кто именно ваш регулятор. Узнать это можно онлайн или же на старых платежках. На данный момент компания "Нафтогаз" выступает поставщиком последней надежды и занимает 98% рынка.

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В "Нафтогаз" вы можете подать показатели несколькими способами:

Через звонок

Позвоните в контакт-центр по одному из номеров, укажите личный счет, адрес и назовите ваши показатели:

066-300-2-888;

093-300-2-888;

098-300-2-888.

Через SMS

Отправьте сообщение по короткому номеру 4647. Ваше SMS должно выглядеть так "XXXXXXXXX_YYYYY", где X – номер лицевого счета, Y – расход газа.

Онлайн

Пройдите авторизацию в личном кабинете "Нафтогаза". Там можно не только фиксировать данные счетчика, но и просматривать историю платежей.

Если ваш адрес обслуживается регулятором "Газсети", вы можете подать показания следующим образом:

в личном кабинете на сайте поставщика;

через звонок по одному из номеров 056-747-76-35 или 057-708-01-87.

Как снимать показания счетчика

Чтобы снять корректные показания счетчика, зафиксируйте значение без нулей, до запятой и без цифр красным цветом. У вас должно получиться пятизначное число. Подавать показания необходимо с 1 по 5 число следующего месяца.

Заметьте! Даже если вы не проживаете по адресу, где прописаны, фиксировать данные счетчика нужно в любом случае. Иначе будет начисляться средний платеж, а затем за неуплату произойдет отключение газа.