Куда подавать показатели газа
Первоначально нужно определить, кто именно ваш регулятор. Узнать это можно онлайн или же на старых платежках. На данный момент компания "Нафтогаз" выступает поставщиком последней надежды и занимает 98% рынка.
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В "Нафтогаз" вы можете подать показатели несколькими способами:
Через звонок
Позвоните в контакт-центр по одному из номеров, укажите личный счет, адрес и назовите ваши показатели:
- 066-300-2-888;
- 093-300-2-888;
- 098-300-2-888.
Через SMS
Отправьте сообщение по короткому номеру 4647. Ваше SMS должно выглядеть так "XXXXXXXXX_YYYYY", где X – номер лицевого счета, Y – расход газа.
Онлайн
Пройдите авторизацию в личном кабинете "Нафтогаза". Там можно не только фиксировать данные счетчика, но и просматривать историю платежей.
Если ваш адрес обслуживается регулятором "Газсети", вы можете подать показания следующим образом:
- в личном кабинете на сайте поставщика;
- через звонок по одному из номеров 056-747-76-35 или 057-708-01-87.
Как снимать показания счетчика
Чтобы снять корректные показания счетчика, зафиксируйте значение без нулей, до запятой и без цифр красным цветом. У вас должно получиться пятизначное число. Подавать показания необходимо с 1 по 5 число следующего месяца.