Чтобы получать меньшие коммунальные платежи, вам необходимо научиться правильно снимать показатели счетчика. Запишите числа без учета нулей, значений красным цветом и цифр после запятой.

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Если вы не дадите показатели вовремя, вам начислят общее среднее значение. Оно может значительно превысить ваши издержки. Поэтому коммунальные платежи будут больше.

Где подать показатели газа

Из-за того, что некоторые компании теперь подчиняются "Нафтогазу", потребители могут передать показания онлайн личном кабинете.

Обратите внимание! Ранее под руководством "Нефтегаза" оказались - "Киевоблгаз", "Сумыгаз", АО "Харьковгоргаз", "Львовгаз", "Днепропетровскгаз", "Криворожгаз", "Житомиргаз", "Винницагаз".

Потребители Харьковского, Днепровского, Кропивницкого филиалов также могут передать показатели газа онлайн.

Есть и другие методы зафиксировать данные. Вы можете отправить SMS-сообщение на номер 4647, чтобы предоставить показатели.

Или передать эту информацию по телефону:

066-300-2-888;

093-300-2-888;

098-300-2-888;

056-747-76-35;

057-708-01-87.

Передавать показатели счетчика нужно даже если вы временно не проживаете по указанному адресу. Поскольку, пока происходит поставка газа по адресу, вам будет начисляться тариф.