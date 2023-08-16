Як зняти показники лічильника

Для того аби отримувати менші комунальні платежі, вам необхідно навчитися правильно знімати показники лічильника. Запишіть числа без урахування нулів, значень червоним кольором та цифр після коми.

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Якщо ви не подасте показники вчасно, вам нарахують загальне середнє значення. Воно може значно перевищити ваші витрати. Тому комунальні платежі будуть більші.

Зауважте! Показники потрібно подавати з 28 липня по 5 серпня.