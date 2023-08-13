За що українці отримують штрафи

Нова перевірка газових лічильників виявила, що значна кількість українців недобросовісно ставиться до передачі показників. Так у Рівненській області штраф отримали уже 58 громадян. Найпоширенішим способом знизити значення лічильника, виявився – скручування.

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Робітники Рівнегазу пояснили, що будь-який фахівець одразу побачить чи були проведені будь-які махінації з пристроєм.

Після того, як експерт помітив порушення, складається акт з фіксацією усіх обставин. Лічильник знімається і передається на обов'язкову експертизу.

Розмір штрафу визначається індивідуально за формулою, між собою додаються:

Збитки, які споживач наніс пристрою та компанії. Витрати газу, які через махінації не враховувалися.

Кінцеву суму штрафу затверджує спеціальна комісія.

Споживач-порушник змушений сплатити вартість послуг повірки, новий лічильник і відшкодувати завдані збитки, тому витратить набагато більше, ніж незаконно "зекономив"

– пояснюють у Рівнегазі

Нагадуємо! Що згідно з правилами експлуатації лічильника, відповідальність за пристрій несе саме споживач. У разі виникнення будь-яких проблем, звертайтесь до оператора ГРМ.

Які тарифи на газ в Україні зараз

В Україні є декілька постачальників газу. Розмір тарифу кожна компанія визначається самостійно.

Підвищень оплати за газ поки не планується. Регулятори пообіцяли не збільшувати тариф, зважаючи на складну економічну ситуацію.

Як правильно зняти показники лічильника

Дійсно робочий спосіб зекономити на комунальних послугах – правильно фіксувати показники лічильника. Для цього запишіть цифри, без урахування нулів на початку, значень визначених червоним кольором або після коми.

Подавати показники потрібно з 1 по 5 число кожного місяця.