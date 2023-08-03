Як подати показники лічильника

Показники лічильників необхідно подавати стабільно до 1 числа кожного місяця. Аби не пропустити момент фіксації даних, уточніть у вашого регулятора точні дати збору інформації.

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Фіксуйте показники коректно. Запишіть число, без урахування червоних цифр та нулів на початку. Отриманий результат – ваші показники.

Якщо ви пропустите момент подачі показів, можливе нарахування штрафної пені. При отриманні субсидії, така санкція загрожує вам втратою пільг.

Де подати показники лічильника в Києві

  • У мобільному додатку

Спеціальний мобільний додаток "ДТЕК Київські Електромережі" доступний для IOS і Android-пристроїв. У ньому ви легко зможете зафіксувати показники лічильників.

  • За телефоном

Ви можете зателефонувати безпосередньо в кол-центр вашого регулятора:

  • (044) 202-15-88 або 15-88 (ДТЕК Київські електромережі);
  • (044) 459-07-40 (Київобленерго).

Аби подати показники оберіть у голосовому меню цифру 2, введіть номер особового рахунку та покази.

  • SMS повідомлення

Відправте смс на номер (067) 239-7-238. Вкажіть тип відповідно вашого типу лічильника:

  • звичайний лічильник – особовий рахунок, пробіл, показник;
  • двухзонний – особовий рахунок, пробіл, ніч, пробіл, день;
  • трьохзонний – особовий рахунок, пробіл, пік, пробіл, напівпік, пробіл, ніч.

Вказувати окремо показники фаз потрібно аби вам нарахували значно менші комунальні послуги.

  • На офіційному сайті

Для цього вам необхідно зайти на один з офіційних сайтів:

Вкажіть ваш номер особового рахунку, суму останнього платежу та номер лічильника.

На сайті зберігається історія ваших платежів, ви зможете не тільки внести дані, а і звірити усі платіжки.

  • Через бот

Такі боти є у Viber та Telegram під назвою "Сервіс передачі показників ЗАТ "Київобленерго" та kyivoblenergobot відповідно. Також ви можете здійснити подачу показів через Facebook.

  • ​У центрі обслуговування

Ви можете завітати фізично у один з центрів обслуговування ДТЕК, відповідно до вашого місця проживання.

Який тариф на електроенергію в Україні

На теперішній час тариф на електроенергію складає 2,64 гривні за кіловат-годину. Не дивлячись на складну економічну ситуацію, підвищень комунальних платежів найближчим часом не планується.

Однак, розслаблятися не варто. Згідно із прогнозами експертів, реальна сума теперішніх платежів мала б бути близько 7 гривень за кіловат-годину. Поки державні механізми врегулювання здатні стабілізувати ситуацію. Проте у майбутньому тарифи, вірогідно, зростуть. Це необхідність для відбудови української енергетичної інфраструктури.