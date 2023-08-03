Як подати показники лічильника
Показники лічильників необхідно подавати стабільно до 1 числа кожного місяця. Аби не пропустити момент фіксації даних, уточніть у вашого регулятора точні дати збору інформації.
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Фіксуйте показники коректно. Запишіть число, без урахування червоних цифр та нулів на початку. Отриманий результат – ваші показники.
Якщо ви пропустите момент подачі показів, можливе нарахування штрафної пені. При отриманні субсидії, така санкція загрожує вам втратою пільг.
Де подати показники лічильника в Києві
- У мобільному додатку
Спеціальний мобільний додаток "ДТЕК Київські Електромережі" доступний для IOS і Android-пристроїв. У ньому ви легко зможете зафіксувати показники лічильників.
- За телефоном
Ви можете зателефонувати безпосередньо в кол-центр вашого регулятора:
- (044) 202-15-88 або 15-88 (ДТЕК Київські електромережі);
- (044) 459-07-40 (Київобленерго).
Аби подати показники оберіть у голосовому меню цифру 2, введіть номер особового рахунку та покази.
- SMS повідомлення
Відправте смс на номер (067) 239-7-238. Вкажіть тип відповідно вашого типу лічильника:
- звичайний лічильник – особовий рахунок, пробіл, показник;
- двухзонний – особовий рахунок, пробіл, ніч, пробіл, день;
- трьохзонний – особовий рахунок, пробіл, пік, пробіл, напівпік, пробіл, ніч.
Вказувати окремо показники фаз потрібно аби вам нарахували значно менші комунальні послуги.
- На офіційному сайті
Для цього вам необхідно зайти на один з офіційних сайтів:
Вкажіть ваш номер особового рахунку, суму останнього платежу та номер лічильника.
На сайті зберігається історія ваших платежів, ви зможете не тільки внести дані, а і звірити усі платіжки.
- Через бот
Такі боти є у Viber та Telegram під назвою "Сервіс передачі показників ЗАТ "Київобленерго" та kyivoblenergobot відповідно. Також ви можете здійснити подачу показів через Facebook.
- У центрі обслуговування
Ви можете завітати фізично у один з центрів обслуговування ДТЕК, відповідно до вашого місця проживання.
Який тариф на електроенергію в Україні
На теперішній час тариф на електроенергію складає 2,64 гривні за кіловат-годину. Не дивлячись на складну економічну ситуацію, підвищень комунальних платежів найближчим часом не планується.
Однак, розслаблятися не варто. Згідно із прогнозами експертів, реальна сума теперішніх платежів мала б бути близько 7 гривень за кіловат-годину. Поки державні механізми врегулювання здатні стабілізувати ситуацію. Проте у майбутньому тарифи, вірогідно, зростуть. Це необхідність для відбудови української енергетичної інфраструктури.