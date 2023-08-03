Як подати показники лічильника

Показники лічильників необхідно подавати стабільно до 1 числа кожного місяця. Аби не пропустити момент фіксації даних, уточніть у вашого регулятора точні дати збору інформації.

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Фіксуйте показники коректно. Запишіть число, без урахування червоних цифр та нулів на початку. Отриманий результат – ваші показники.

Зверніть увагу! Якщо у вас двозонний лічильник, вкажіть про це при подачі показів. Адже такий пристрій вираховує окремо денні та нічні витрати.

Якщо ви пропустите момент подачі показів, можливе нарахування штрафної пені. При отриманні субсидії, така санкція загрожує вам втратою пільг.

Де подати показники лічильника в Києві

У мобільному додатку

Спеціальний мобільний додаток "ДТЕК Київські Електромережі" доступний для IOS і Android-пристроїв. У ньому ви легко зможете зафіксувати показники лічильників.

За телефоном

Ви можете зателефонувати безпосередньо в кол-центр вашого регулятора:

(044) 202-15-88 або 15-88 (ДТЕК Київські електромережі);

(044) 459-07-40 (Київобленерго).

Зауважте! Якщо ви телефонуєте з мобільного, код Києва – 044 обов'язково вводиться на початку

Аби подати показники оберіть у голосовому меню цифру 2, введіть номер особового рахунку та покази.

SMS повідомлення

Відправте смс на номер (067) 239-7-238. Вкажіть тип відповідно вашого типу лічильника:

звичайний лічильник – особовий рахунок, пробіл, показник;

двухзонний – особовий рахунок, пробіл, ніч, пробіл, день;

трьохзонний – особовий рахунок, пробіл, пік, пробіл, напівпік, пробіл, ніч.

Вказувати окремо показники фаз потрібно аби вам нарахували значно менші комунальні послуги.

На офіційному сайті

Для цього вам необхідно зайти на один з офіційних сайтів:

Вкажіть ваш номер особового рахунку, суму останнього платежу та номер лічильника.

На сайті зберігається історія ваших платежів, ви зможете не тільки внести дані, а і звірити усі платіжки.

Через бот

Такі боти є у Viber та Telegram під назвою "Сервіс передачі показників ЗАТ "Київобленерго" та kyivoblenergobot відповідно. Також ви можете здійснити подачу показів через Facebook.

​У центрі обслуговування

Ви можете завітати фізично у один з центрів обслуговування ДТЕК, відповідно до вашого місця проживання.

Який тариф на електроенергію в Україні

На теперішній час тариф на електроенергію складає 2,64 гривні за кіловат-годину. Не дивлячись на складну економічну ситуацію, підвищень комунальних платежів найближчим часом не планується.

Однак, розслаблятися не варто. Згідно із прогнозами експертів, реальна сума теперішніх платежів мала б бути близько 7 гривень за кіловат-годину. Поки державні механізми врегулювання здатні стабілізувати ситуацію. Проте у майбутньому тарифи, вірогідно, зростуть. Це необхідність для відбудови української енергетичної інфраструктури.