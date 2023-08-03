Как подать показатели счетчика
Показатели счетчиков нужно подавать стабильно до 1 числа каждого месяца. Чтобы не упустить момент фиксации данных, уточните у вашего регулятора точные даты сбора информации.
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Фиксируйте показатели корректно. Запишите число без учета красных цифр и нулей в начале. Полученный результат – ваши показатели.
Если вы упустите момент подачи показов, возможно начисление штрафной пени. При получении субсидии такая санкция грозит вам потерей льгот.
Где подать показатели счетчика в Киеве
- В мобильном приложении
Специальное мобильное приложение "ДТЭК Киевские Электросети" доступно для IOS и Android-устройств. В ней вы легко сможете зафиксировать показатели счетчиков.
- По телефону
Вы можете позвонить непосредственно в колл-центр вашего регулятора:
- (044) 202-15-88 или 15-88 (ДТЭК Киевские электросети);
- (044) 459-07-40 (Киевоблэнерго).
Чтобы подать показатели, выберите в голосовом меню цифру 2, введите номер лицевого счета и показы.
- SMS сообщение
Отправьте смс на номер (067) 239-7-238. Укажите тип соответственно вашего типа счетчика:
- обычный счетчик – лицевой счет, пробел, показатель;
- двухзонный – лицевой счет, пробел, ночь, пробел, день;
- трехзонный – лицевой счет, пробел, пик, пробел, полупик, пробел, ночь.
Указывать отдельно показатели фаз нужно, чтобы вам начислили значительно меньшие коммунальные услуги.
- На официальном сайте
Для этого вам необходимо зайти на один из официальных сайтов:
Укажите номер личного счета, сумму последнего платежа и номер счетчика.
На сайте хранится история ваших платежей, вы сможете не только внести данные, но и сверить все платежки.
- Через бот
Такие боты есть у Viber и Telegram под названием "Сервис передачи показателей ЗАО "Киевоблэнерго" и kyivoblenergobot соответственно. Также вы можете осуществить подачу показов через Facebook.
- В центре обслуживания
Вы можете посетить физически один из центров обслуживания ДТЭК, в соответствии с вашим местожительством.
Какой тариф на электроэнергию в Украине
В настоящее время тариф на электроэнергию составляет 2,64 гривны за киловатт-час. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, повышения коммунальных платежей в ближайшее время не планируется.
Однако расслабляться не стоит. Согласно прогнозам экспертов, реальная сумма нынешних платежей должна быть около 7 гривен за киловатт-час. Пока государственные механизмы урегулирования способны стабилизировать ситуацию. Однако в будущем тарифы, вероятно, возрастут. Это необходимость для восстановления украинской энергетической инфраструктуры.