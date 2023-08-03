Как подать показатели счетчика

Показатели счетчиков нужно подавать стабильно до 1 числа каждого месяца. Чтобы не упустить момент фиксации данных, уточните у вашего регулятора точные даты сбора информации.

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Фиксируйте показатели корректно. Запишите число без учета красных цифр и нулей в начале. Полученный результат – ваши показатели.

Если вы упустите момент подачи показов, возможно начисление штрафной пени. При получении субсидии такая санкция грозит вам потерей льгот.

Где подать показатели счетчика в Киеве

  • В мобильном приложении

Специальное мобильное приложение "ДТЭК Киевские Электросети" доступно для IOS и Android-устройств. В ней вы легко сможете зафиксировать показатели счетчиков.

  • По телефону

Вы можете позвонить непосредственно в колл-центр вашего регулятора:

  • (044) 202-15-88 или 15-88 (ДТЭК Киевские электросети);
  • (044) 459-07-40 (Киевоблэнерго).

Чтобы подать показатели, выберите в голосовом меню цифру 2, введите номер лицевого счета и показы.

  • SMS сообщение

Отправьте смс на номер (067) 239-7-238. Укажите тип соответственно вашего типа счетчика:

  • обычный счетчик – лицевой счет, пробел, показатель;
  • двухзонный – лицевой счет, пробел, ночь, пробел, день;
  • трехзонный – лицевой счет, пробел, пик, пробел, полупик, пробел, ночь.

Указывать отдельно показатели фаз нужно, чтобы вам начислили значительно меньшие коммунальные услуги.

  • На официальном сайте

Для этого вам необходимо зайти на один из официальных сайтов:

Укажите номер личного счета, сумму последнего платежа и номер счетчика.

На сайте хранится история ваших платежей, вы сможете не только внести данные, но и сверить все платежки.

  • Через бот

Такие боты есть у Viber и Telegram под названием "Сервис передачи показателей ЗАО "Киевоблэнерго" и kyivoblenergobot соответственно. Также вы можете осуществить подачу показов через Facebook.

  • В центре обслуживания

Вы можете посетить физически один из центров обслуживания ДТЭК, в соответствии с вашим местожительством.

Какой тариф на электроэнергию в Украине

В настоящее время тариф на электроэнергию составляет 2,64 гривны за киловатт-час. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, повышения коммунальных платежей в ближайшее время не планируется.

Однако расслабляться не стоит. Согласно прогнозам экспертов, реальная сумма нынешних платежей должна быть около 7 гривен за киловатт-час. Пока государственные механизмы урегулирования способны стабилизировать ситуацию. Однако в будущем тарифы, вероятно, возрастут. Это необходимость для восстановления украинской энергетической инфраструктуры.