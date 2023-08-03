Как подать показатели счетчика

Показатели счетчиков нужно подавать стабильно до 1 числа каждого месяца. Чтобы не упустить момент фиксации данных, уточните у вашего регулятора точные даты сбора информации.

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Фиксируйте показатели корректно. Запишите число без учета красных цифр и нулей в начале. Полученный результат – ваши показатели.

Обратите внимание! Если у вас двухзонный счетчик, укажите это при подаче показов. Ведь такое устройство рассчитывает отдельно дневные и ночные расходы.

Если вы упустите момент подачи показов, возможно начисление штрафной пени. При получении субсидии такая санкция грозит вам потерей льгот.

Где подать показатели счетчика в Киеве

В мобильном приложении

Специальное мобильное приложение "ДТЭК Киевские Электросети" доступно для IOS и Android-устройств. В ней вы легко сможете зафиксировать показатели счетчиков.

По телефону

Вы можете позвонить непосредственно в колл-центр вашего регулятора:

(044) 202-15-88 или 15-88 (ДТЭК Киевские электросети);

(044) 459-07-40 (Киевоблэнерго).

Заметьте! Если вы звоните по мобильному, код Киева – 044 обязательно вводится в начале

Чтобы подать показатели, выберите в голосовом меню цифру 2, введите номер лицевого счета и показы.

SMS сообщение

Отправьте смс на номер (067) 239-7-238. Укажите тип соответственно вашего типа счетчика:

обычный счетчик – лицевой счет, пробел, показатель;

двухзонный – лицевой счет, пробел, ночь, пробел, день;

трехзонный – лицевой счет, пробел, пик, пробел, полупик, пробел, ночь.

Указывать отдельно показатели фаз нужно, чтобы вам начислили значительно меньшие коммунальные услуги.

На официальном сайте

Для этого вам необходимо зайти на один из официальных сайтов:

Укажите номер личного счета, сумму последнего платежа и номер счетчика.

На сайте хранится история ваших платежей, вы сможете не только внести данные, но и сверить все платежки.

Через бот

Такие боты есть у Viber и Telegram под названием "Сервис передачи показателей ЗАО "Киевоблэнерго" и kyivoblenergobot соответственно. Также вы можете осуществить подачу показов через Facebook.

В центре обслуживания

Вы можете посетить физически один из центров обслуживания ДТЭК, в соответствии с вашим местожительством.

Какой тариф на электроэнергию в Украине

В настоящее время тариф на электроэнергию составляет 2,64 гривны за киловатт-час. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, повышения коммунальных платежей в ближайшее время не планируется.

Однако расслабляться не стоит. Согласно прогнозам экспертов, реальная сумма нынешних платежей должна быть около 7 гривен за киловатт-час. Пока государственные механизмы урегулирования способны стабилизировать ситуацию. Однако в будущем тарифы, вероятно, возрастут. Это необходимость для восстановления украинской энергетической инфраструктуры.