Какая сейчас ситуация с энергосистемой

Андрей Урста, аналитик DiXi Group, в комментарии 24 Каналу рассказал, что вряд ли следующая зима будет легче предыдущей. По данным ПРООН, по состоянию на 30 апреля 2023 года Украина потеряла более половины генерирующих мощностей по сравнению с началом 2022 года.

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Андрей Урста Аналитик DiXi Group Особенно пострадали маневровые мощности, а это ТЭС, ГЭС и ГАЭС, покрывающие пики потребления, в том числе зимние. Их доступная установленная мощность на 30 апреля сократилась на 68%.

Также значительно пострадала инфраструктура передачи электроэнергии – 42 из 94 высоковольтных подстанций "Укрэнерго" были повреждены российскими ракетами. Следовательно, из них по состоянию на конец 1 квартала 2023 года 29 были восстановлены полностью, тогда как 13 – восстановлены частично и работали с ограничениями.

Насколько имеющихся и восстановленных в ходе ремонтов мощностей генерации и передачи будет достаточно для покрытия спроса на электроэнергию зимой, пока окончательно непонятно.

– добавляет собеседник.

Он отмечает, что это будет зависеть от ряда неопределенных факторов, среди которых:

темпы и масштабы восстановления инфраструктуры, пострадавшей от атак;

объемы потребления электроэнергии следующего осенне-зимнего периода, которые будут зависеть от погоды. Прошлая зима была достаточно теплой, будет такой же следующая – открытый вопрос;

масштаб будущих российских ракетных атак и способность обеспечить физическую защиту объектов генерации и сети;

способность накопить достаточные запасы угля и газа в хранилищах.

По прогнозу Андрея Урсты, в следующий отопительный сезон украинская энергосистема войдет со значительно меньшим запасом прочности по сравнению с прошлым.

Обратите внимание, в случае продолжения российских атак на энергоинфраструктуру, следует быть готовым к периодам дефицита и возможным ограничениям электроснабжения, как плановых стабилизационных, так и аварийных.

Будут ли отключение света снова

Восстановить полностью энергосистему Украины после массовых атак точно не удастся. Эксперт объясняет, что даже при наличии необходимых средств, который тоже является сомнительным, учитывая хронический кризис задолженностей на рынке электроэнергии, помешает логистический фактор.

Изготовление и доставка необходимого для восстановления оборудования, к примеру высоковольтных трансформаторов, достаточно длительная (может занимать 6 – 9 месяцев), что ограничивает способность оперативно восстанавливать поврежденную инфраструктуру,

– говорит Урста.

А сезонный рост потребления из-за похолодания, в сочетании с имеющимися разрушениями энергосистемы и возможными будущими атаками, однозначно усложнят покрытие спроса на электроэнергию зимой.

Таким образом дефицит в системе и ограничение электроснабжения высоковероятны. Сейчас вопрос скорее лежит в плоскости, насколько эти ограничения будут контролируемыми и ограниченными во времени.

Тариф на электроэнергию должен быть выше

Напоминаем, что в июне в Украине подняли тариф на электроэнергию до 2,64 гривны за киловатт-час. Средняя сумма в платежках вырастет на 250 гривен.

Аналитик DiXi Group говорит, что основания и простор для дальнейшего роста тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей есть. При полном учете товарной, а это цена на электроэнергию на разных сегментах оптового рынка, транспортной (передача и распределение) и налоговой составляющей конечная цена на электроэнергию для населения должна составлять больше, чем текущая стоимость.

Так, по оценкам НКРЭКУ, средняя конечная цена для населения должна составить более 5,5 гривны за киловатт-час с определенной дифференциацией в зависимости от региона и поставщика потребителя,

– отмечает эксперт.

После поднятия предельных цен на оптовом рынке с 1 июля, рыночно оговоренная цена электроэнергии для населения по состоянию на сегодня должна была бы быть уже близко 7 гривен за киловатт-час.

Когда тариф могут снова поднять

Сейчас разницу между существующей и рыночной ценой покрывают генерирующие компании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" из-за возложения специальных обязанностей (ВСО), что значительно усложняет финансовое состояние этих компаний.

Необходимость покрывать эту разницу отбирает у компаний ресурсы, которые могли бы быть направлены на укрепление энергетической безопасности страны, в частности через развитие низкоуглеродистой и децентрализованной генерации электроэнергии,

– объясняет Андрей Урста.

Поэтому для восстановления энергосистемы, а в дальнейшем – ее децентрализации и озеленения – постепенное приведение тарифа на э/э до рыночного уровня необходимо. Конечно, при этом должна работать надлежащая защита уязвимых потребителей – через механизм адресных монетизированных субсидий.

Интересно, что, скорее всего, следующий рост цен на свет произойдет уже не в этом году, ведь кроме экономической целесообразности, государство в вопросах тарифо- и ценообразования также руководствуется соображениями социальной приемлемости.

В этом году рост тарифа на электроэнергию на фоне общего падения доходов населения восторга не вызвал и социальные последствия еще одного такого роста будет не трудно спрогнозировать.

Вероятно, что от дальнейших повышений тарифа на электроэнергию в ближайшее время правительство воздержится. По крайней мере, до завершения следующего отопительного периода.