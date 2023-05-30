Почему поднимут цены на электроэнергию
Настоящий тариф на электроэнергию покрывает лишь четверть затрат на ее производство и обслуживание, рассказал глава НКРЭКУ Константин Ущаповский в эфире телемарафона передает 24 Канал.
Читайте также Повлияла ли ночная атака "Шахедами" на энергосистему: какая ситуация 30 мая
В настоящее время действует тариф 1,44 гривны для потребляющих в месяц менее 250 киловатт в час и 1,68 гривны для тех, кто использует больше. В НКРЭКУ считают, что целесообразным тарифом будет 6 гривен за киловатт час.
Цена состоит из следующих компонентов:
- цена самой электроэнергии;
- тарифа на передачу и распределение электроэнергии;
- стоимость услуги поставщика;
- НДС.
Глава НКРЭКУ отметил, что у государства уже нет возможности продолжать облагать население по низким тарифам. Также необходимо подготовиться к следующему осенне-зимнему периоду, который обещает быть сложным.
В комментарии 24 Канала аналитик Юрий Щедрин тоже заметил, что повышение тарифов неизбежно, ведь нужны большие средства на восстановление.
Однако когда это произойдет – вопрос политический, ведь решение будет принимать Кабмин. Впрочем, это будут делать больше с социальной точки зрения, то есть для населения повышение будут делать менее болезненным,
– объяснил он.
В 7 областях выключили свет 30 мая
В Минэнергетики сообщили, что из-за ночной ракетной атаки частично обесточены 7 областей Украины.
В то же время враг продолжает терроризировать прифронтовые и приграничные территории. В результате обстрелов в Донецкой области было обесточено 6 населенных пунктов, без света также осталась часть потребителей Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Черниговской областях,
– говорится в сообщении.
Сейчас ведутся ремонтные работы, где это позволяет безопасность.
Будут ли новые отключения света
К слову, в начале лета украинцев могут ждать новые отключения света, рассказал в комментарии 24 Канала Владимир Омельченко, директор энергетических программ в Центре Разумкова,
Впрочем, действительно, многие атомные блоки и блоки тепловых электростанций нуждаются в ремонте. Это произойдет где-то в июне – июле. В этот период нужно, чтобы Минэнергетики вместе с Укрэнерго сбалансировали эту ситуацию. Я имею в виду заменять выводимые в ремонт блоки теми, что могут работать. В общем, ситуация может быть под контролем.
Он добавил, что в определенные часы у людей может не быть света.
Впрочем, я не могу и прогнозировать то, что они могут приобрести какой-то массовый характер. Ведь у нас вдобавок есть еще опция импорта электрической энергии из Европейского союза,
– объяснил он.
То есть отключения, скорее всего, будут точечными в нескольких регионах.