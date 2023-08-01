Размер коммуналки в августе

Размер коммунальных платежей определяется индивидуально, в соответствии с затратами конкретно взятого потребителя.

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Тарифы на коммунальные платежи для украинцев:

Газ

Сумма оплаты за газ определяется каждым снабженцем отдельно. Стоит отметить, что повышения тарифа у самого массового регулятора "Нафтогаз" не планируется до 1 мая 2024 года. Об этом заявило руководство компании.

Алексей Чернышев Председатель правления "Нефтегаза" Для бытовых клиентов цена газа остается неизменной – 7,96 гривны за кубометр с 1 мая 2023 по 1 мая 2024 включительно. Это решение принято с учетом военного положения и экономической ситуации в Украине.

Цена у других поставщиков будет оставаться на стабильном уровне.

Электроэнергия

С 1 июля сумма коммунальных платежей выросла до 2,64 гривны за киловатт-час. Однако, как отмечают эксперты, настоящий размер оплаты для украинцев должен быть около 7 гривен. Разницу покрывают генерирующие компании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", согласно аварийному механизму ПСО.

Однако рассчитывать, что это долгосрочная перспектива – не стоит. Ведь финансовые ресурсы, которые сейчас тратят эти компании на помощь потребителям, можно использовать в более практичных целях, в частности – восстановление энергосистемы Украины.

Водоснабжение

В этот коммунальный платеж включены сразу 2 пункта: водоснабжение и водоотвод. Обычно обе функции осуществляет один регулятор.

Самым большим этот коммунальный платеж именно в таких регионах:

Павлоградское ВУВКХ: водоснабжение – 39,42 гривны кубометр, водоотвод – 14,24 гривны за кубометр;

водоснабжение – 39,42 гривны кубометр, водоотвод – 14,24 гривны за кубометр; Бердянскводоканал: водоснабжение – 30,86 гривны кубометр, водоотвод – 26,19 гривны за кубометр;

водоснабжение – 30,86 гривны кубометр, водоотвод – 26,19 гривны за кубометр; Облводоканал (Запорожская область): водоснабжение – 25,04 гривны кубометр, водоотвод – 40,51 гривны за кубометр;

водоснабжение – 25,04 гривны кубометр, водоотвод – 40,51 гривны за кубометр; Уманьводоканал: водоснабжение – 34,16 гривны кубометр, водоотвод – 23,34 гривны за кубометр.

Обратите внимание! Если в списке нет регулятора, список других поставщиков здесь.

Прочие платежи

В большинстве регионов есть дополнительные коммунальные услуги. К примеру, содержание дома, техобслуживание лифта, консьерж-сервис, охрана. Обязательно ознакомьтесь какие именно услуги предоставляются вашему дому.

Как сэкономить на оплате коммунальных

Некоторые категории населения могут самостоятельно оплачивать коммунальные услуги. Для того чтобы помочь людям в тяжелом финансовом положении, государство ввело специальные льготы – субсидию.

Чтобы оформить такие льготы, необходимо обратиться в Управление социальной защиты в вашем регионе.

Кто может получить субсидию

Оформить льготы могут лица, прописанные в помещении или снимающие жилье в аренду.

Как оформить помощь

Составьте заявление – образец здесь. Если необходимо, добавьте договор аренды. Для ВПЛ это условие не обязательно. Разместите справку о доходах. При наличии укажите документы, подтверждающие ваше право на льготы.

Важно! Пока ваше заявление находится на рассмотрении, помощь не предоставляется.

Сумма субсидии рассчитывается отдельно для каждой семьи, учитывая суммарный доход семьи, помещения, где проживают нуждающиеся и общий размер тарифов.