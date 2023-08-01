Размер коммуналки в августе
Размер коммунальных платежей определяется индивидуально, в соответствии с затратами конкретно взятого потребителя.
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Тарифы на коммунальные платежи для украинцев:
- Газ
Сумма оплаты за газ определяется каждым снабженцем отдельно. Стоит отметить, что повышения тарифа у самого массового регулятора "Нафтогаз" не планируется до 1 мая 2024 года. Об этом заявило руководство компании.
Для бытовых клиентов цена газа остается неизменной – 7,96 гривны за кубометр с 1 мая 2023 по 1 мая 2024 включительно. Это решение принято с учетом военного положения и экономической ситуации в Украине.
Цена у других поставщиков будет оставаться на стабильном уровне.
- Электроэнергия
С 1 июля сумма коммунальных платежей выросла до 2,64 гривны за киловатт-час. Однако, как отмечают эксперты, настоящий размер оплаты для украинцев должен быть около 7 гривен. Разницу покрывают генерирующие компании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", согласно аварийному механизму ПСО.
Однако рассчитывать, что это долгосрочная перспектива – не стоит. Ведь финансовые ресурсы, которые сейчас тратят эти компании на помощь потребителям, можно использовать в более практичных целях, в частности – восстановление энергосистемы Украины.
- Водоснабжение
В этот коммунальный платеж включены сразу 2 пункта: водоснабжение и водоотвод. Обычно обе функции осуществляет один регулятор.
Самым большим этот коммунальный платеж именно в таких регионах:
- Павлоградское ВУВКХ: водоснабжение – 39,42 гривны кубометр, водоотвод – 14,24 гривны за кубометр;
- Бердянскводоканал: водоснабжение – 30,86 гривны кубометр, водоотвод – 26,19 гривны за кубометр;
- Облводоканал (Запорожская область): водоснабжение – 25,04 гривны кубометр, водоотвод – 40,51 гривны за кубометр;
- Уманьводоканал: водоснабжение – 34,16 гривны кубометр, водоотвод – 23,34 гривны за кубометр.
- Прочие платежи
В большинстве регионов есть дополнительные коммунальные услуги. К примеру, содержание дома, техобслуживание лифта, консьерж-сервис, охрана. Обязательно ознакомьтесь какие именно услуги предоставляются вашему дому.
Как сэкономить на оплате коммунальных
Некоторые категории населения могут самостоятельно оплачивать коммунальные услуги. Для того чтобы помочь людям в тяжелом финансовом положении, государство ввело специальные льготы – субсидию.
Чтобы оформить такие льготы, необходимо обратиться в Управление социальной защиты в вашем регионе.
- Кто может получить субсидию
Оформить льготы могут лица, прописанные в помещении или снимающие жилье в аренду.
- Как оформить помощь
- Составьте заявление – образец здесь.
- Если необходимо, добавьте договор аренды. Для ВПЛ это условие не обязательно.
- Разместите справку о доходах.
- При наличии укажите документы, подтверждающие ваше право на льготы.
Сумма субсидии рассчитывается отдельно для каждой семьи, учитывая суммарный доход семьи, помещения, где проживают нуждающиеся и общий размер тарифов.