Размер коммуналки в августе

Размер коммунальных платежей определяется индивидуально, в соответствии с затратами конкретно взятого потребителя.

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Тарифы на коммунальные платежи для украинцев:

  • Газ

Сумма оплаты за газ определяется каждым снабженцем отдельно. Стоит отметить, что повышения тарифа у самого массового регулятора "Нафтогаз" не планируется до 1 мая 2024 года. Об этом заявило руководство компании.

Алексей Чернышев

Председатель правления "Нефтегаза"

Для бытовых клиентов цена газа остается неизменной – 7,96 гривны за кубометр с 1 мая 2023 по 1 мая 2024 включительно. Это решение принято с учетом военного положения и экономической ситуации в Украине.

Цена у других поставщиков будет оставаться на стабильном уровне.

  • Электроэнергия

С 1 июля сумма коммунальных платежей выросла до 2,64 гривны за киловатт-час. Однако, как отмечают эксперты, настоящий размер оплаты для украинцев должен быть около 7 гривен. Разницу покрывают генерирующие компании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", согласно аварийному механизму ПСО.

Однако рассчитывать, что это долгосрочная перспектива – не стоит. Ведь финансовые ресурсы, которые сейчас тратят эти компании на помощь потребителям, можно использовать в более практичных целях, в частности – восстановление энергосистемы Украины.

  • Водоснабжение

В этот коммунальный платеж включены сразу 2 пункта: водоснабжение и водоотвод. Обычно обе функции осуществляет один регулятор.

Самым большим этот коммунальный платеж именно в таких регионах:

  • Павлоградское ВУВКХ: водоснабжение – 39,42 гривны кубометр, водоотвод – 14,24 гривны за кубометр;
  • Бердянскводоканал: водоснабжение – 30,86 гривны кубометр, водоотвод – 26,19 гривны за кубометр;
  • Облводоканал (Запорожская область): водоснабжение – 25,04 гривны кубометр, водоотвод – 40,51 гривны за кубометр;
  • Уманьводоканал: водоснабжение – 34,16 гривны кубометр, водоотвод – 23,34 гривны за кубометр.
  • Прочие платежи

В большинстве регионов есть дополнительные коммунальные услуги. К примеру, содержание дома, техобслуживание лифта, консьерж-сервис, охрана. Обязательно ознакомьтесь какие именно услуги предоставляются вашему дому.

Как сэкономить на оплате коммунальных

Некоторые категории населения могут самостоятельно оплачивать коммунальные услуги. Для того чтобы помочь людям в тяжелом финансовом положении, государство ввело специальные льготы – субсидию.

Чтобы оформить такие льготы, необходимо обратиться в Управление социальной защиты в вашем регионе.

  • Кто может получить субсидию

Оформить льготы могут лица, прописанные в помещении или снимающие жилье в аренду.

  • Как оформить помощь
  1. Составьте заявление – образец здесь.
  2. Если необходимо, добавьте договор аренды. Для ВПЛ это условие не обязательно.
  3. Разместите справку о доходах.
  4. При наличии укажите документы, подтверждающие ваше право на льготы.

Сумма субсидии рассчитывается отдельно для каждой семьи, учитывая суммарный доход семьи, помещения, где проживают нуждающиеся и общий размер тарифов.