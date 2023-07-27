В среду, 26 июля, депутат от "Голоса" Ярослав Железняк констатировал, что в здании, где заседает его парламентский Комитет по вопросам налоговой, таможенной и финансовой политики, отключили электроэнергию. По его словам, подобные "курьезы" уже происходят не впервые.

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Нардепам выключили свет

Как отметил избранник, ранее из-за неуплаты задолженностей по коммунальным услугам в этом здании отключали отопление.

И смешно, и грустно. У нас в здании Комитета пропал свет. Отключили за неуплату. Раньше была такая же история с отоплением,

– заявил Железняк.

Впоследствии он обновил свое сообщение информацией, что в результате свет появился.

Также он отметил, что это здание принадлежит гостинице "Национальная" и там заседает еще и Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Как работает Верховная Рада

В четверг, 27 июля, прошло заседание украинского парламента. На нем было принято немало важных решений.