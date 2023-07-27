Решение поддержали депутаты во время заседания. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, информирует 24 Канал.

Важно Сын в Москве, сам на Мальдивах: что известно о "слуге" Аристове, которому грозит потеря мандата

Рада поддержала прекращение депутатских полномочий Аристова

Как стало известно, ВРУ поддержала прекращение депутатских полномочий народного депутата Украины Юрия Аристова.

"За" проголосовали 320 депутатов.

Отмечается, что после лишения мандата Аристова в Верховной Раде осталось 402 депутата.



"За" проголосовали 320 депутатов / фото Ярослава Железняка

Скандал с Аристовым: все, что известно