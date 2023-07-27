Решение поддержали депутаты во время заседания. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, информирует 24 Канал.
Важно Сын в Москве, сам на Мальдивах: что известно о "слуге" Аристове, которому грозит потеря мандата
Рада поддержала прекращение депутатских полномочий Аристова
Как стало известно, ВРУ поддержала прекращение депутатских полномочий народного депутата Украины Юрия Аристова.
"За" проголосовали 320 депутатов.
Отмечается, что после лишения мандата Аристова в Верховной Раде осталось 402 депутата.
"За" проголосовали 320 депутатов / фото Ярослава Железняка
Скандал с Аристовым: все, что известно
- Напомним, что Аристова в середине июля заметили на Мальдивах на пятизвездочном курорте Waldorf Astoria Maldives. Это подтвердили в гостинице, сам нардеп и его пресс-секретарь на вопросы журналистов так и не ответили.
- Позже глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что немедленно инициирует приостановление членства в ней депутата Аристова.
- 25 июля в Верховную Раду Украины поступило заявление от Юрия Аристова о сложении полномочий народного депутата Украины.
- Кстати, сын политика после начала войны на Востоке в 2019 году посещал Москву, фотографировался на фоне Кремля, а также в запрещенной социальной сети Вконтакте следил за страницей бывшего президента России Медведева.
- Ранее, когда был строгий карантин из-за Covid-19, Аристов посещал рестораны столицы. Тогда он еще был главой бюджетного комитета.