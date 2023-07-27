Рішення підтримали депутати під час засідання. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, інформує 24 Канал.

Важливо Син у Москві, сам – на Мальдівах: що відомо про "слугу" Арістова, якому загрожує втрата мандата

Рада підтримала припинення депутатських повноважень Арістова

Як стало відомо, ВРУ підтримала припинення депутатських повноважень народного депутата України Юрія Арістова.

"За" проголосували 320 депутатів.

Зазначається, що після позбавлення мандату Арістова у Верховній Раді залишилось 402 депутати.



"За" проголосували 320 депутатів / фото Ярослава Железняка

Скандал з Арістовим: все, що відомо