У середу, 26 липня, депутат від "Голосу" Ярослав Железняк, констатував, що в будівлі, де засідає його парламентський Комітет з питань податкової, митної та фінансової політики, відключили електроенергію. За його словами подібні "курйози" уже відбуваються не вперше.
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Нардепам вимкнули світло
Як зазначив обранець, раніше через несплату заборгованостей по комунальних по слугах у цій будівлі відключали опалення.
І смішно, і сумно. У нас в будівлі Комітету пропало світло. Відключили за несплату. Раніше була така ж сама історія з опаленням,
– заявив Железняк.
Згодом він оновив своє повідомлення інформацією, що в результаті світло таки з'явилося.
Також він зауважив, що ця будівля належить готелю "Національний" і там засідає ще і Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.
Як працює Верховна Рада
У четвер, 27 липня, відбулося засідання українського парламенту. На ньому було ухвалено чимало важливих рішень.
- Депутати проголосували за продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. Відповідну ініціативу, що подав президент, підтримало 347 народних обранців. Таке голосування відбувалося вже у восьме від початку повномасштабного вторгнення.
- Окрім того, парламент підтримав більшістю голосів відставку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, хоча напередодні комітет виступив проти. Власне, за відставку урядовця проголосував 321 депутат. Важливо, що в цей момент Ткаченко був у Верховній Раді та перед голосування прозвітував за зроблену роботу.
- Разом з тим парламентарі проголосували за те, аби свої повноваження склав народний депутат від "Слуги народу" Юрій Арістов. "За" проголосувало 320 депутатів. Раніше журналісти помітили Арістова нібито з "дипломатичною місією" на Мальдівах, через що спалахнув справжній скандал.