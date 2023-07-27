Воєнний стан та мобілізацію продовжили ще на 90 діб. Тобто до 15 листопада 2023 року. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Восьме продовження воєнного стану

Нардеп Ярослав Железняк зауважив, що уже увосьме від початку повномасштабного вторгнення Росії, Верховна Рада продовжує дію правового режиму воєнного стану по всій території держави.

Народні депутати за пропозицією президента продовжують воєнний стан на максимально можливий термін – на 90 діб. У перші місяці вторгнення режим воєнного стану переглядали щомісяця. Однак продовження воєнного стану передбачає не тільки відповідне рішення парламенту, але й звіт перед ООН щодо обмеження певних обмежень прав і свобод громадян, яке передбачає режим воєнного стану. Для того, аби українські дипломати в ООН не звітували щомісяця, режим воєнного стану продовжують на 90 діб.