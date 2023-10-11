Скільки доведеться платити за газ цієї зими

Опалювальний сезон 2023-2024 років не принесе змін щодо тарифів на тепло. В Кабміні вирішили продовжити дію ПСО (покладання спеціальних обов'язків) на учасників ринку природного газу.

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Нагадуємо, що зазвичай опалювальний сезон в Україні стартує 15 – 16 жовтня. Водночас варто пам'ятати, що на рішення влади у кожному регіоні країни впливає й температура повітря на вулиці. Відтак середньодобова температура повинна бути нижче, ніж +8 градусів за Цельсієм впродовж 3 діб, аби українцям в домівки дали тепло.

Відповідно до дії ПСО, виробники тепла для населення й надалі платитимуть 7 420 гривень за тисячу кубометрів. Цю ціну продовжили до 15 квітня 2024 року.

А вартість газу з ПДВ для виробників тепла, які забезпечують бюджетні установи, залишиться на рівні 16 390 гривень.

Втім виробники тепла для промисловості купуватимуть блакитне паливо вже за ринковими цінами:

Реальні ціни на комунальні послуги: якими вони повинні бути

Під час розмови з 24 Каналом експертка з житлово-комунальних програм Тетяна Бойко пояснила, що теперішні тарифи на комунальні послуги для українців на низькому рівні. Їхня вартість має бути набагато вищою.

Тетяна Бойко Координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі "Опора" Наведені ціни – це згрубша. Тому що вартість давно не підіймали.

За словами експертки ці тарифи – це лише припущення. Чи будуть вони такими в Україні, вирішуватиме уряд:

Справжня ціна за газ мала б коливатися від 10 до 12 гривень за кубометр газу.

Зверніть увагу! Більшість населення платить за тарифом "Нафтогазу" – 7,96 гривні за кубометр газу (з ПДВ).

Вартість за холодну воду та електроенергію мала хоча б зрости на мінімум 50%. Згідно з цим за електроенергію населенню довелося б платити понад 5 гривень за кіловат-годину.

​Єдиний тариф за електроенергію становить на сьогодні 2,64 гривні за кіловат-годину.