Скільки доведеться платити за газ цієї зими
Опалювальний сезон 2023-2024 років не принесе змін щодо тарифів на тепло. В Кабміні вирішили продовжити дію ПСО (покладання спеціальних обов'язків) на учасників ринку природного газу.
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- Відповідно до дії ПСО, виробники тепла для населення й надалі платитимуть 7 420 гривень за тисячу кубометрів. Цю ціну продовжили до 15 квітня 2024 року.
- А вартість газу з ПДВ для виробників тепла, які забезпечують бюджетні установи, залишиться на рівні 16 390 гривень.
- Втім виробники тепла для промисловості купуватимуть блакитне паливо вже за ринковими цінами:
Реальні ціни на комунальні послуги: якими вони повинні бути
Під час розмови з 24 Каналом експертка з житлово-комунальних програм Тетяна Бойко пояснила, що теперішні тарифи на комунальні послуги для українців на низькому рівні. Їхня вартість має бути набагато вищою.
Наведені ціни – це згрубша. Тому що вартість давно не підіймали.
За словами експертки ці тарифи – це лише припущення. Чи будуть вони такими в Україні, вирішуватиме уряд:
- Справжня ціна за газ мала б коливатися від 10 до 12 гривень за кубометр газу.
- Вартість за холодну воду та електроенергію мала хоча б зрости на мінімум 50%. Згідно з цим за електроенергію населенню довелося б платити понад 5 гривень за кіловат-годину.
- Якщо говорити про теплову енергію, а відповідно гарячу воду, то тарифи мали б подорожчати на 70 – 80% залежно від методики виробництва.