23 грудня увечері на вулиці Княгині Ольги у двоповерховому приватному житловому будинку вибухнув газ. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

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Що відомо про інцидент

За словами мера, внаслідок вибуху є руйнування несучих стін.

Можливо під завалами люди. На місці працюють рятувальні служби. Причини та наслідки встановлюються,

– йдеться у повідомленні Садового.

Рятувальники ліквідують пожежу у будинку / Фото телеграм Андрій Садовий

Тим часом у ДСНС Львівщини у коментарі ЗМІ уточнили, що з-під завалів будинку вже дістали дитину та передали медикам. Інформації про її стан наразі немає. Рятувальники продовжують розбирати завали.

Відомо, що внаслідок інциденту рух вулицею Княгині Ольги від вулиці Сахарова до вулиці Володимира Великого в напрямку вулиці Наукової перекрили.

Оновлено: Мер міста Андрій Садовий зазначив, що за попередньою інформацією вибух газу стався у гаражі приватного будинку, де проживає 6 людей. Постражадли 2 дитини та 2 жінки – їх повезли з опіками в лікарню. Стан постраждалих неважкий. Ще 2-х чоловіків шукають рятувальники. Вони можуть бути під завалами.

Що відбувається поблизу місця вибуху / Фото Патрульна поліція Львівщини