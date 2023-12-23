23 декабря вечером на улице Княгини Ольги в двухэтажном частном жилом доме взорвался газ. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

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Что известно об инциденте

По словам мэра, в результате взрыва есть разрушение несущих стен.

Возможно, под завалами люди. На месте работают спасательные службы. Причины и последствия устанавливаются,

– говорится в сообщении Садового.

Спасатели ликвидируют пожар в доме / Фото ДСНС

Между тем, в ГСЧС Львовщины в комментарии СМИ уточнили, что из-под завалов дома уже достали ребенка и передали медикам. Информации о его состоянии пока нет. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Известно, что в результате инцидента движение по улице Княгини Ольги от улицы Сахарова до улицы Владимира Великого в направлении улицы Научной перекрыли.

Обновлено: Мэр города Андрей Садовый отметил, что по предварительной информации, взрыв газа произошел в гараже частного дома, где проживает 6 человек. Пострадали 2 ребенка и 2 женщины – их увезли с ожогами в больницу. Состояние пострадавших не тяжелое. Еще 2-х мужчин ищут спасатели. Они могут находиться под завалами. В то же время в ГСЧС по состоянию на 22:01 сообщили о том, что из-под завалов спасли двух человек, среди них – один ребенок. Там уточнили, что взрыв газовоздушной смеси произошел около 20:48. Он разрушил стену и вызвал пожар. По состоянию на 22:35 стало известно о первом погибшем. На месте трагедии было обнаружено тело 70-летней женщины. Позже стало известно о том, что из-под завалов также извлекли тело мужчины примерно 40-45 лет. Около 23:58 сообщили, что из-под завалов вытащили тело третьей жертвы – мужчины.

Что происходит вблизи места взрыва / Фото Патрульная полиция Львовщины

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