23 декабря вечером на улице Княгини Ольги в двухэтажном частном жилом доме взорвался газ. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.
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Что известно об инциденте
По словам мэра, в результате взрыва есть разрушение несущих стен.
Возможно, под завалами люди. На месте работают спасательные службы. Причины и последствия устанавливаются,
– говорится в сообщении Садового.
Спасатели ликвидируют пожар в доме / Фото ДСНС
Между тем, в ГСЧС Львовщины в комментарии СМИ уточнили, что из-под завалов дома уже достали ребенка и передали медикам. Информации о его состоянии пока нет. Спасатели продолжают разбирать завалы.
Известно, что в результате инцидента движение по улице Княгини Ольги от улицы Сахарова до улицы Владимира Великого в направлении улицы Научной перекрыли.
Что происходит вблизи места взрыва / Фото Патрульная полиция Львовщины
Взрывы газа в жилых домах: последние новости
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