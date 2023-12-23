Вибух пролунав о 20:48. Відразу ж заявили, що під завалами можуть залишатися люди.

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За попередніми даними, причиною трагедією став вибух газоповітряної суміші. Він зруйнував стіну, й спалахнула пожежа.

Станом на 22:37 у ДСНС заявили, що з-під завалі вдалося врятувати 2 людей. Серед них – дитина.

Що відомо про жертву та постраждалих

За даними ДСНС України, госпіталізація знадобилася 4 людям. Серед них – двоє дітей. На місці трагедії виявили тіло жінки.

Наразі невідомо, чи під завалами ще залишаються люди.

Станом на 23:13 мер міста повідомив про загибель ще однієї людини. Це чоловік приблизно 45-50 років.

Згодом Андрій Садовий уточнив, що раніше у суміжному будинку знайшли тіло 70-річної жінки. Причина її смерті з'ясовується.

О 23:17 пожежу, що виникла на місці події ліквідовано. Розбір завалів триває.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблої. Вічна пам'ять.

У Херсоні після обстрілів спалахнули пожежі

Російські загарбники продовжують завдавати терористичні удари по території України. Увечері 23 грудня окупанти атакували Херсон. У місті спалахнуло декілька пожеж. Зокрема, причиною однією з них став прорив газових мереж.

На жаль, відомо про 5 постраждалих.

Російські терористи прицільно атакували цивільну інфраструктуру. Зокрема, у вогні опинився місцевий медичний заклад.