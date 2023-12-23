Взрыв раздался в 20:48. Сразу заявили, что под завалами могут оставаться люди.

Обратите внимание Взрыв раздался в 20:48. Сразу заявили, что под завалами могут оставаться люди.

По предварительным данным, причиной трагедии стал взрыв газовоздушной смеси. Он разрушил стену, и сразу же вспыхнул пожар.

По состоянию на 22:37 в ГСЧС заявили, что из-под завала удалось спасти 2 человека. Среди них – ребенок.

Что известно о жертве и пострадавших

По данным ГСЧС Украины, госпитализация понадобилась 4-м людям. Среди них – двое детей. На месте трагедии было обнаружено тело женщины.

Пока неизвестно, остаются ли под завалами люди.

По состоянию на 23: 13 мэр города сообщил о гибели еще одного человека. Это мужчина примерно 45-50 лет.

В 23:17 пожар, возникший на месте происшествия, ликвидирован. Разбор завалов продолжается.

Уже в 23:58 Андрей Садовый заявил, что из-под завалов достали тело третьей жертвы – это мужчина.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибшей. Вечная память.

В Херсоне после обстрелов вспыхнули пожары

Российские захватчики продолжают наносить террористические удары по территории Украины. Вечером 23 декабря оккупанты атаковали Херсон. В городе вспыхнуло несколько пожаров. В частности, причиной одной из них стал прорыв газовых сетей.

К сожалению, известно о 5 пострадавших.

Российские террористы прицельно атаковали гражданскую инфраструктуру. В частности, в огне оказалось местное медицинское учреждение.