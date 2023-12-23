Вечером 23 декабря оккупанты коварно атаковали Херсон. Захватчики намеренно ударили по гражданской инфраструктуре.

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Террор мирного населения

Так, по словам главы Херсонской ГВА Романа Мрочко, около 18:00 российские военные нанесли по Херсону массированный удар. Мощные взрывы раздавались в нескольких районах города. После этого возникло несколько пожаров.

"Враг традиционно бил по жилым кварталам", – подчеркнул Мрочко.

Последствия циничного обстрела Херсона: видео Херсонская ГВА

Вскоре местные власти уточнили, что оккупанты попали в критическую инфраструктуру. Произошел прорыв на газовых сетях, из-за чего возник пожар.

Также под огнем оказалось и одно из медицинских учреждений.

Позже стало известно, что в результате вечерних обстрелов пострадали пять человек.

Трем херсонцам, 78, 68 и 63 лет, врачи оказали помощь на месте. В медучреждение госпитализировали двух мужчин, 21 и 39 лет. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

В Херсоне горят газовые сети: видео Олександр Прокудин

Херсон под вражеским прицелом

Днем 23 декабря оккупанты тоже беспощадно били по Херсону. После обеда взрывы раздались в прибрежных районах города. Оккупанты атаковали спальные районы с временно оккупированного левого берега. Известно о попадании в многоэтажки. К счастью, это преступление россиян обошлось без раненых.

Ночью 23 декабря во время очередного обстрела Херсона была повреждена контактная сеть. В городе приостановили движение троллейбусов. По состоянию на 12:15 работу общественного транспорта возобновили.

Городские власти Херсона рассказали, что с момента деоккупации города здесь было повреждено 4 053 объекта, а именно:

объекты инфраструктуры – 73;

здания и сооружения учебных заведений – 111;

нежилые здания и помещения – 144;

заведения здравоохранения (+ аптеки) – 37;

заведения спорта – 3;

заведения культуры – 17;

жилые дома – 3 668.

Не только Херсон

В этот день оккупанты терроризировали не только Херсонщину. Днем враг ударил по Кировоградщине и Днепропетровщине. На территории областей раздавались взрывы. Оккупанты запустили баллистические ракеты с территории временно оккупированного полуострова.

В сети сообщали, что россияне в общей сложности запустили 5 баллистических ракет: одну ракету типа С-300 в направлении Кривого Рога, а четыре ракеты С-400 – на Кировоградскую область. В Воздушных силах в то же время не назвали количество вражеских ракет, там отметили, что ни одна из них не достигла цели и была сбита силами ПВО.