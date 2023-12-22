Ликвидация трех Су-34 стала болезненной утратой для оккупантов, поскольку россияне производят около 10 таких истребителей в год. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", заметив, что сбивание самолетов на ВОТ может свидетельствовать о том, что враг расслабился и не ожидал такого развития событий.

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"Это очень болезненная потеря, потому что Су-34 на сегодняшний день основной фронтовой бомбардировщик российской авиации. Их используют прежде всего для нанесения ударов по территории Украины с использованием КАБов, управляемых авиабомб, типа ФАБ-250, ФАБ-500, ФАБ-1500 с универсальным модулем. планирование и коррекция полета, что делает их более точными бомбами", – сказал Коваленко.

Россияне расслабились на ВОТ

Су-34 на временно оккупированных территориях чувствует себя безопаснее, чем любые другие российские самолеты. Истребитель может сбрасывать управляемые авиационные бомбы на расстоянии от линии боевого столкновения до 30 километров. Итак, самолет не приближается к зоне, которую могут использовать зенитно-ракетные комплексы малого и среднего радиуса действия, поэтому истребители чувствовали себя в условной безопасности.

"Это проблема для Су-25, который приближается к линиям боевого столкновения почти на 5 – 6 километров, а иногда даже еще ближе. Вот тогда такой самолет можно сбить даже с использованием переносного зенитно-ракетного комплекса. Например, "Stinger", "Перун "Игла-1М" и другие", – подчеркнул Александр Коваленко.

Заметим, что россияне теряют основные авиационные потери именно в штурмовиках Су-25. Поэтому пилот Су-34 действительно меньше напряжен, когда приближается к линии боестолкновения, чем летчик Су-25, хотя самолеты разные по функционалу.

Я не исключаю, что они расслабились. Выполняли боевую задачу в тех условиях, к которым они привыкли. А тут неожиданно что-то случилось,

– подытожил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

Как Силы обороны уничтожают вражескую авиацию

На днях ранее СБУ и ВСУ провели спецоперацию на аэродроме "Морозовск" в Ростовской области России. В результате атаки поражено два самолета Су-34, которые получили повреждения планеров и кабины, что делает невозможным применение истребителей для дальнейших атак.

Таким образом, за неделю украинские военные смогли ликвидировать более 5 российских штурмовиков Су-34, что стало серьезной потерей для оккупантов. Хотя Россия может производить такие самолеты, но не в большом количестве – до 10 единиц в год.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину захватчики имели на вооружении около 130 истребителей Су-34. Наибольшее количество россияне потеряли в 2022 году, особенно в первые недели и месяцы, когда считали, что могут безнаказанно наносить удары по украинским городам.

Однако наша ПВО успешно отработало и повредило или уничтожило свыше 30 вражеских самолетов Су-34, а может и больше. Некоторый период времени россияне пытались заменить их фронтовыми бомбардировщиками Су-24.

Российская авиация отправляется "на дно"